scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आजतक की खबर का असर: राजस्थान के ITI इंस्ट्रक्टर्स को मिली पोस्टिंग, नर्सिंग ऑफिसर्स से मिलेंगे CM

आजतक पर खबर सामने आने के बाद राजस्थान सरकार हरकत में आई. मकर संक्रांति की छुट्टी के दिन दफ्तर खुलवाकर 2500 ITI इंस्ट्रक्टर्स के पोस्टिंग ऑर्डर जारी किए गए. तीन साल से संघर्ष कर रहे चयनित युवाओं को आखिरकार ज्वाइनिंग लेटर मिले, जिससे धरने पर बैठे अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई.

Advertisement
X
ये सभी नर्सिंग ऑफिसर कोरोना काल में फ्रंटलाइन वॉरियर थे. (Photo- ITG)
ये सभी नर्सिंग ऑफिसर कोरोना काल में फ्रंटलाइन वॉरियर थे. (Photo- ITG)

राजस्थान में लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे ITI इंस्ट्रक्टर्स और नर्सिंग ऑफिसर्स को बड़ी राहत मिली है. आजतक के 'खबरदार' किए जाने के बाद राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने 2500 ITI इंस्ट्रक्टर्स को आखिरकार पोस्टिंग दे दी है. वहीं, 700 नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्टिंग के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में फाइल भेजी गई है और प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग ऑफिसर्स को सीएम ने बातचीत के लिए भी बुलाया है.

गौरतलब है कि मकर संक्रांति की सरकारी छुट्टी के दिन राजस्थान सरकार ने दफ्तर खुलवाकर पोस्टिंग के आदेश जारी किए. जैसे ही यह आदेश निकले, आजीविका मिशन कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे बेरोजगार युवाओं के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई.

यह भी पढ़ें: नियुक्ति पत्र मिले, लेकिन नौकरी नहीं... राजस्थान में नए भर्ती कैलेंडर से बदलेगी 'चयनित बेरोजगारों' की किस्मत?

सम्बंधित ख़बरें

Rajasthan government orders posting of unemployed ITI teachers on holiday
राजस्थान में बेरोजगार ITI शिक्षकों की पोस्टिंग का आदेश जारी
राजस्थान सरकार की ओर से एक लाख से अधिक पदों पर भर्ती के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है. (Photo: Pexels)
किस विभाग में कितनी नौकरियां... पढ़िए राजस्थान में निकली 1 लाख पदों पर भर्ती की हर डिटेल
Woman killed 65 year old friend in Sirohi Rajasthan
राजस्थान के सिरोही में महिला ने 65 साल की सहेली को मारा
शादीशुदा बेटी के प्रेमी के साथ चले जाने पर पिता ने उसका मृत्यु भोज कर दिया ( Photo: ITG)
जिंदा है बेटी, फिर भी मृत्यु भोज और शोक सभा... उदयपुर का मामला जिसने सबको चौंकाया
कांता देवी और मधु. (File Photo: Rahul Tripathi/ITG)
मेरे कैरेक्टर पर उंगली ...? इतने पर चिढ़ी 65 साल की महिला, घर जाकर चाय पी, फिर घोंट दिया सहेली का गला

दरअसल, इन युवाओं को सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा की सभा के दौरान नियुक्ति पत्र सौंपे थे. लेकिन नियुक्ति पत्र के बावजूद उन्हें पोस्टिंग नहीं दी जा रही थी. पिछले तीन साल से ये अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे थे और आजीविका मिशन के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे थे.

आजतक ने किया 'खबरदार'

आजतक के कार्यक्रम 'खबरदार' में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाए जाने के बाद सरकार ने तत्काल कदम उठाया. आजीविका एवं कौशल विकास मंत्री केके विश्नोई ने मकर संक्रांति की छुट्टी के दिन खुद कार्यालय खुलवाया और चयनित अभ्यर्थियों को पोस्टिंग लेटर सौंपे. मंत्री इससे पहले लगातार यह कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आजतक के 'खबरदार' किए जाने के बाद उन्होंने खुद मौके पर पहुंचकर पोस्टिंग ऑर्डर जारी किए.

Advertisement

यह भी पढ़ें: किस विभाग में कितनी नौकरियां... पढ़िए राजस्थान में निकली 1 लाख पदों पर भर्ती की हर डिटेल

राज्य में कुल करीब तीन हजार ITI कॉलेज हैं, जहां तीन साल के लंबे इंतजार के बाद 2500 इंस्ट्रक्टर्स की भर्ती पूरी हुई है. पोस्टिंग न मिलने से अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी थी, जो अब राहत में बदल गई है.

नर्सिंग ऑफिसर की पोस्टिंग प्रक्रिया तेज

दूसरी ओर धरने पर बैठे चयनित नर्सिंग ऑफिसर 2023 के अभ्यर्थियों को लेकर भी हलचल तेज हुई है. स्वास्थ्य विभाग ने उनकी नियुक्ति को लेकर फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दी है. विभाग का कहना है कि 2023 के चयनित नर्सिंग ऑफिसर्स की नियुक्ति के लिए करीब 700 नए पद सृजित करने होंगे. इसी वजह से प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा गया है.

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, धरने पर बैठे नर्सिंग ऑफिसर्स को बातचीत के लिए कल मुख्यमंत्री कार्यालय बुलाया गया है. उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर भी जल्द कोई फैसला सामने आ सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement