राजस्थान के भरतपुर में 22 वर्षीय अग्निवीर की संदिग्ध हालात में मौत, सड़क हादसे की आशंका

राजस्थान के भरतपुर जिले से एक दुखद घटना सामने आई है. यहां 22 वर्षीय अग्निवीर जवान पुष्पेंद्र सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. उनका शव गांव के पास झाड़ियों में पड़ा मिला. पुलिस को शुरुआती जांच में सड़क हादसे की आशंका है.

मृतक पुष्पेंद्र सिंह भरतपुर जिले के चिकसाना थाना क्षेत्र के पीपला गांव के रहने वाले थे. पुलिस के अनुसार, पुष्पेंद्र वर्तमान में सेना में अग्निवीर के पद पर तैनात थे और सियाचिन क्षेत्र में उनकी पोस्टिंग थी. वह छुट्टी लेकर अपने गांव लौट रहे थे.

संदिग्ध परिस्थितियों में मिला जवान का शव

परिजनों ने बताया कि गुरुवार शाम करीब सात बजे पुष्पेंद्र ने अपने पिता को फोन कर कहा था कि वह जल्द ही घर पहुंच जाएंगे. लेकिन देर रात तक जब वह घर नहीं पहुंचे तो परिवार के लोग और गांव के अन्य लोग उनकी तलाश में निकल पड़े.

तलाश के दौरान आधी रात के आसपास गांव से करीब तीन किलोमीटर दूर झाड़ियों में उनका शव मिला. इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई. पुलिस टीम शुक्रवार सुबह मौके पर पहुंची. यह इलाका उत्तर प्रदेश के फराह थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है.

पीपला पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई सुरेंद्र सिंह ने बताया कि जब पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक युवक की मौत हो चुकी थी. प्रारंभिक जांच में ऐसा लग रहा है कि किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी जान चली गई. हालांकि, हादसे के सही कारणों की जांच की जा रही है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर भरतपुर के आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुष्पेंद्र सिंह ने तीन साल पहले अग्निवीर के रूप में सेना में भर्ती ली थी. वह अविवाहित थे. इस घटना से गांव में शोक का माहौल है और परिजन गहरे सदमे में हैं.

