राजस्थान: सर्द हवाओं ने बढ़ाई कंपकंपी, माउंट आबू सबसे ज्यादा ठंडा

उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के असर ने रेतीले राजस्थान को पूरी तरह जमा दिया है. सर्दी के तेज असर से जनजीवन प्रभावित हो रहा है. अरावली की पहाड़ियों पर बसे माउंट आबू में हालात सबसे ज्यादा सख्त बने हुए हैं. यहां पिछले चार दिनों से न्यूनतम तापमान लगातार जमाव बिंदु के आसपास बना हुआ है. मंगलवार सुबह माउंट आबू में न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री दर्ज किया गया.

और पढ़ें

ठंडी और तेज हवाएं नश्तर की तरह चुभ रही हैं, जिससे लोगों की कंपकंपी छूट रही है. हाल यह है कि ओस की बूंदें जमकर बर्फ का रूप ले रही हैं. खुले में रखी वस्तुओं पर जमी ओस साफ नजर आ रही है. सुबह के समय वातावरण पूरी तरह ठंड की गिरफ्त में दिखाई देता है.

माउंट आबू में चार दिन से जमा देने वाली सर्दी

जिले के मैदानी इलाकों में भी सर्दी अपने तल्ख तेवर दिखा रही है. सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहता है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो रही है. दिन में निकलने वाली धूप भी ठंड के सामने फीकी पड़ती नजर आ रही है. खुले में खड़े वाहनों पर ओस इतनी जम रही है कि उसे खुरच कर अलग करना पड़ रहा है. खेतों और मैदानों में उगी घास पर जमी ओस के कारण मैदान सफेद दिखाई दे रहे हैं.

Advertisement

उत्तर की सर्दी ने बदले राजस्थान के हालात

सर्दी से बचने के लिए लोग चाय की चुस्कियां लेते, अलाव सेंकते और गर्म कपड़ों का सहारा लेते नजर आ रहे हैं. बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भी लोग ठंड से राहत के उपाय करते दिखाई दे रहे हैं. मौसम के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सर्दी का असर इसी तरह बना रह सकता है. मौसम विभाग पहले ही प्रदेश के कई जिलों के लिए ठंड बढ़ने के संकेत दे चुका है. विभाग की ओर से कोल्ड वेव और कोहरे को लेकर यलो अलर्ट की संभावना जताई गई है.



---- समाप्त ----