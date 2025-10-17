scorecardresearch
 

मेहंदी लगे हाथों में हथकड़ी... चार राज्यों में शादी के नाम पर लूटने वाली लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार, युवाओं पर फेंकती थी हुस्न का जाल

देश के चार राज्यों में शादी के नाम पर युवाओं को लूटने वाली उत्तर प्रदेश के मथुरा की लुटेरी दुल्हन को राजस्थान पुलिस ने गुरुग्राम से पकड़ लिया है. पुलिस का कहना है कि इस खेल में उसके माता-पिता और भाई भी साथ दे रहे थे. इन सबके साथ मिलकर वह युवाओं को फंसाती थी. पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो उसके हाथों में मेहंदी लगी थी.

गुरुग्राम से पकड़ी गई लुटरी दुल्हन काजल. (Photo: Screengrab)
राजस्थान के सीकर जिले की दातारामगढ़ पुलिस ने शादी के नाम पर युवाओं को लूटने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने उत्तर प्रदेश की रहने वाली ‘लुटेरी दुल्हन’ काजल को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है. यह वही युवती है, जो अपने माता-पिता, भाई और बहन के साथ मिलकर शादी का झांसा देकर चार राज्यों में कई युवकों को ठग चुकी है.

गिरफ्तारी के वक्त काजल के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी. उसके चेहरे पर मुस्कराहट थी. पुलिस का कहना है कि वह अब तक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में कई युवकों को अपने हुस्न और चालबाज़ी के जाल में फंसा चुकी है.

सीकर जिले के दातारामगढ़ थानाधिकारी जय सिंह बसेरा ने बताया कि 26 नवंबर 2024 को ताराचंद जाट नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने जयपुर के रहने वाले भगत सिंह की बेटियों से अपने दो बेटों की शादी के लिए रिश्ता तय किया था. भगत सिंह ने अपनी बेटियों काजल और तमन्ना की शादी ताराचंद के बेटों भंवरलाल और शंकरलाल से तय की थी.

शादी से पहले भगत सिंह ने तैयारी के नाम पर 11 लाख रुपये पहले लिए. इसके बाद 21 मई 2024 को जयपुर के गोविंद हॉस्पिटल गेस्ट हाउस में दोनों शादियां हिंदू रीति-रिवाज से कराई गईं. शादी के दो दिन तक दोनों दुल्हनें, उनके माता-पिता और भाई वहीं रहे, लेकिन तीसरे दिन गहनों और कपड़ों सहित फरार हो गए.

'लुटेरी दुल्हन गैंग' का फिल्मी अंदाज

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि पूरे परिवार का रैकेट था. पिता भगत सिंह और बेटा सूरज पहले कुंवारे और सीधे-साधे युवाओं की तलाश करते थे, जिनकी शादी में किसी वजह से अड़चन आ रही हो. फिर परिवार शादी तय करता, रीति-रिवाज से रस्में कराता और दुल्हनें कुछ दिन बाद सबकुछ लेकर फरार हो जातीं.

पुलिस ने पहले भगत सिंह और उसकी पत्नी सरोज निवासी गोवर्धन मथुरा को 18 दिसंबर 2024 में गिरफ्तार किया था, फिर तमन्ना और सूरज को पकड़ा. लेकिन काजल पिछले एक साल से फरार थी और बार-बार ठिकाना बदल रही थी. आखिरकार, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे गुरुग्राम की एक सोसायटी से गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तारी के दौरान काजल पुलिस की गाड़ी में मुस्कुराती रही. वह जींस-टीशर्ट में थी और उसके हाथों में मेहंदी लगी थी. जांच में सामने आया कि वह सोशल मीडिया और मोबाइल चैटिंग के ज़रिए युवाओं को फंसाती थी, उनका भरोसा जीतती और फिर शादी कर उन्हें ठग लेती थी.

थानाधिकारी जय सिंह बसेरा के अनुसार, काजल और उसका परिवार एक प्रोफेशनल गैंग की तरह काम करता था. अब तक चार राज्यों में कई केस दर्ज हुए हैं. पुलिस बाकी मामलों की भी जांच कर रही है. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली सहित आसपास के चार से पांच राज्यों में इसका जाल फैला हुआ है. इस लुटेरी दुल्हन की चर्चा पूरे देश में हो रही है. तेजी से यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

लुटेरी दुल्हन दिखने में खूबसूरत है. इसलिए युवा उसके जाल में फंस जाते थे. शादी से पहले बातचीत करती और फिर शादी के बाद तीसरे या चौथे दिन जेवरात व पैसे लेकर फरार हो जाती थी. राजस्थान पुलिस ने लोगों से अपील की है कि शादी के लिए किसी अनजान परिवार पर आंख मूंदकर भरोसा न करें और सही जांच-पड़ताल के बाद ही रिश्ता तय करें.

---- समाप्त ----
