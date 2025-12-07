scorecardresearch
 
राजस्थान: बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई, खेत में गिराकर लाठी-डंडों से पीटा- VIDEO

राजस्थान के कोटपूतली से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है. जहां एक बुजुर्ग की कुछ लोगों ने लाठी-डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी. जिससे बुजुर्ग बुरी तरह घायल हो गया. इस पिटाई का एक वीडियो भी सामने आया है.

बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई. (Photo: Screengrab)
बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई. (Photo: Screengrab)

राजस्थान में सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. यह घटना ग्राम पंचायत अजबपुरा के प्रेमपुरा गांव में 5 दिसंबर को हुई. पेड़ काटने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ. इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने बुजुर्ग पर लाठी डंडे से हमला कर दिया और उसको बुरी तरह से जमकर पीटा. जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए पहले तो पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया. लेकिन हालत गंभीर होने पर अलवर रेफर कर दिया गया.

पुलिस ने बताया कि श्यामलाल व मनीष सहित करीब 7 लोग विवादित खेत की डोल पर लगे हरे पेड़ को काट रहे थे. इसी बीच बुजुर्ग गट्टा लाल ने पेड़ काटने का कारण पूछा, तो बात बिगड़ गई. जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई और कहासुनी कुछ देर में हाथापाई पर आ गई. आरोप है कि श्यामलाल और मनीष ने लाठी-डंडों से बुजुर्ग पर हमला कर दिया. जिससे उनके सिर व हाथ और शरीर पर गम्भीर चोटें आईं.

बुजुर्ग की हालत अभी भी है गंभीर

इस दौरान मौके पर चीख पुकार मच गई. बुजुर्ग दर्द से चिल्लाने लगा और मदद की गुहार करने लगा. घटना स्थल पर मौजूद घायल के परिजनों ने गट्टा लाल को नारायणपुर सीएचसी में भर्ती करवाया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे अलवर रेफर किया गया. बुजुर्ग की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है.

नारायणपुर थानाधिकारी रोहिताश कुमार ने बताया कि झगड़े में दोनों पक्षों के एक-एक व्यक्ति को शांतिभंग में गिरफ्तार किया गया है. वहीं मारपीट के मामले में पूरण मल शर्मा की रिपोर्ट पर नारायणपुर थाने में शनिवार को मुकदमा दर्ज किया गया है. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो की मदद से आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहे है. साथ ही पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

