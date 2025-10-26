scorecardresearch
 

कार से निकालकर बुजुर्ग की पिटाई करने वाला गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने आनंद विहार बस स्टैंड से दबोचा

दिल्ली में एक बुजुर्ग को कार से निकालकर पिटाई के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की गिरफ्तारी आनंद विहार बस स्टैंड से हुई है.

पुलिस गिरफ्त में आरोपी. (Photo: Arvind Ojha/ITG)
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की इंटर-स्टेट सेल ने दिनदहाड़े हुए एक हमले के मामले में फरार आरोपी मोहित उर्फ पॉली (31) को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने अली गांव के रहने वाले रघुराज सिंह पर लोहे की रॉड से हमला किया था.

घटना 24 अक्टूबर को हुई थी जब शिकायतकर्ता रघुराज सिंह अपनी कार से लाजपत नगर जा रहे थे. जैसे ही वे अली एक्सटेंशन स्थित अशोक नेताजी मार्केट के पास पहुंचे, वैसे ही बाइक सवार दो लोगों ने उनकी कार रोक ली. आरोपी मोहित ने लोहे की रॉड से कार का शीशा तोड़ दिया और जब रघुराज बाहर निकले तो उनके घुटने पर वार कर दिया. बीच-बचाव करने पर आरोपी वहां से फरार हो गया. इस संबंध में सरिता विहार थाने में मामला दर्ज किया गया था.

पुलिस की कार्रवाई

घटना की गंभीरता को देखते हुए टीम गठित की गई थी. एसआई जय कुमार को मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने आनंद विहार बस अड्डे पर छापेमारी कर आरोपी मोहित को पकड़ लिया. आरोपी अपनी पहचान छिपाने के लिए दाढ़ी मुंडवाकर मेरठ भागने की कोशिश कर रहा था.

हमले की वजह

पूछताछ में मोहित ने बताया कि शिकायतकर्ता रघुराज सिंह उसकी अवैध निर्माण की शिकायतें एमसीडी, पुलिस और डीडीए में कर रहे थे. इन शिकायतों के चलते उसके मकान पर तोड़फोड़ की कार्रवाई तय थी. इसी रंजिश में उसने हमला किया.

आरोपी का प्रोफाइल

मोहित कुमार उर्फ पॉली, अली गांव का निवासी है और नेहरू प्लेस में सेकेंड हैंड लैपटॉप की खरीद-फरोख्त करता है. वह स्कूल से पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुका है और पहले भी सरिता विहार थाने में इसी तरह के एक मामले में शामिल रह चुका है.

कानूनी कार्रवाई

आरोपी को सरिता विहार थाने में दर्ज मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत में पेश किया जाएगा. आपको बता दें कि इस पिटाई ने दिल्ली कानून व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़े दिए थे. 

