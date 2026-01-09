शॉल में लहंगा दबाकर बाजार में बेखौफ चोरी! कोटा के होलसेल बाजार में सक्रिय महिला चोर गिरोह का CCTV से भंडाफोड़

कोटा के हाड़ौती संभाग के सबसे बड़े होलसेल बाजार में एक बार फिर महिला चोर गिरोह की सक्रियता सामने आई है. चार खंभा चौराहे पर स्थित जयश्री कॉस्मेटिक की दुकान में एक महिला ग्राहक बनकर पहुंची और मौका मिलते ही लहंगे की थैली चोरी कर ली. यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई, जिससे बाद में चोरी का खुलासा हुआ.

दुकान संचालकों के मुताबिक, महिला सामान्य ग्राहक की तरह दुकान में आई थी और सामान देखने लगी. इसी दौरान उसने बड़ी चालाकी से लहंगे की थैली उठाई और उसे अपने शॉल में छुपा लिया. आसपास मौजूद लोगों को इस पर कोई शक नहीं हुआ और महिला बेखौफ होकर दुकान में घूमती रही.

शॉल में छुपाया लहंगा, साथी को किया इशारा

सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि महिला ने लहंगे की थैली को लाल रंग के शॉल में दबा लिया. इसके बाद उसने इशारे से अपने एक साथी को दुकान के पास बुलाया और चोरी की थैली उसे सौंप दी. सामान सौंपने के बाद महिला खुद दुकान से बाहर निकल गई, ताकि किसी को उस पर शक न हो.

यह पूरी वारदात कुछ ही मिनटों में अंजाम दी गई. चोरों की चालाकी देखकर साफ है कि यह कोई पहली घटना नहीं थी, बल्कि सुनियोजित तरीके से चोरी को अंजाम दिया गया.

सामान गायब हुआ तो CCTV ने खोली पोल

जब दुकान संचालक को लहंगे की थैली नहीं मिली, तो उन्हें चोरी का शक हुआ. इसके बाद तुरंत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए. फुटेज देखने पर पूरी घटना सामने आ गई और महिला द्वारा चोरी किए जाने की पुष्टि हो गई.

इसके बाद आसपास के व्यापारियों को सूचना दी गई. थोड़ी ही देर में स्थानीय व्यापारी मौके पर इकट्ठा हो गए और महिला की तलाश शुरू की गई.

व्यापारियों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा

सूचना मिलने पर होलसेल व्यापार महासंघ हाड़ौती संभाग के अध्यक्ष पंकज बागड़ी और पुरानी सब्जी मंडी व्यापार संघ के अध्यक्ष पवन दुआ भी मौके पर पहुंचे. व्यापारियों ने तत्परता दिखाते हुए महिला को पकड़ लिया और मकबरा थाना पुलिस को बुलाकर उसके हवाले कर दिया.

पुलिस पूछताछ में आरोपी महिला ने अपना नाम रेखा बताया है. वह कोटा ग्रामीण क्षेत्र के कैथून की रहने वाली बताई जा रही है. फिलहाल पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है और उसके साथियों की तलाश में जुटी हुई है.

होलसेल बाजारों में सक्रिय है महिला चोर गिरोह

होलसेल व्यापार महासंघ के अध्यक्ष पंकज बागड़ी ने बताया कि हाड़ौती संभाग के बड़े होलसेल बाजारों में संगठित महिला चोर गिरोह लंबे समय से सक्रिय है. आए दिन दुकानों में चोरी की घटनाएं हो रही हैं, जिससे व्यापारियों को लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है.

उन्होंने बताया कि इस गिरोह की शिकायत पहले भी कई बार पुलिस प्रशासन से की जा चुकी है, लेकिन सख्त कार्रवाई नहीं होने से चोरों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं.

सख्त कार्रवाई की मांग, CCTV लगाने को मजबूर व्यापारी

व्यापारियों का आरोप है कि पहले पकड़ी गई महिला चोरों को पूछताछ के बाद छोड़ दिए जाने से गिरोह और ज्यादा सक्रिय हो गया है. हालात ऐसे हो गए हैं कि दुकानदारों को मजबूरी में अपनी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने पड़े हैं.

व्यापारियों ने पुलिस से मांग की है कि महिला चोर गिरोह से सख्ती से पूछताछ की जाए, चोरी किए गए सामान की बरामदगी हो और होलसेल बाजारों में महिला पुलिस की तैनाती कर इस गिरोह पर प्रभावी कार्रवाई की जाए.

