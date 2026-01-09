scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शॉल में लहंगा दबाकर बाजार में बेखौफ चोरी! कोटा के होलसेल बाजार में सक्रिय महिला चोर गिरोह का CCTV से भंडाफोड़

कोटा के हाड़ौती संभाग के सबसे बड़े होलसेल बाजार में जयश्री कॉस्मेटिक दुकान पर महिला चोर गिरोह की करतूत सामने आई है. एक महिला ग्राहक बनकर आई और लहंगे की थैली शॉल में छुपाकर चोरी कर ली. पूरी वारदात CCTV में कैद हुई. व्यापारियों ने महिला को पकड़कर मकबरा थाना पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस पूछताछ में जुटी है.

Advertisement
X
घटना CCTV में कैद.(Photo: Screengrab)
घटना CCTV में कैद.(Photo: Screengrab)

कोटा के हाड़ौती संभाग के सबसे बड़े होलसेल बाजार में एक बार फिर महिला चोर गिरोह की सक्रियता सामने आई है. चार खंभा चौराहे पर स्थित जयश्री कॉस्मेटिक की दुकान में एक महिला ग्राहक बनकर पहुंची और मौका मिलते ही लहंगे की थैली चोरी कर ली. यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई, जिससे बाद में चोरी का खुलासा हुआ.

दुकान संचालकों के मुताबिक, महिला सामान्य ग्राहक की तरह दुकान में आई थी और सामान देखने लगी. इसी दौरान उसने बड़ी चालाकी से लहंगे की थैली उठाई और उसे अपने शॉल में छुपा लिया. आसपास मौजूद लोगों को इस पर कोई शक नहीं हुआ और महिला बेखौफ होकर दुकान में घूमती रही.

यह भी पढ़ें: विदेशी फंडिंग के आरोप पर भड़कीं पवन खेड़ा की पत्नी कोटा नीलिमा, कहा- ये झूठ है, केस करेंगे

सम्बंधित ख़बरें

एग्जॉस्ट फैन के छेद में फंसे चोर को निकालती पुलिस (Photo: Screengrab)
एग्जॉस्ट फैन के छेद में अटका चोर, पुलिस ने ऐसे निकाला बाहर, Video वायरल  
सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत. (Photo: Representational)
कोटा-लालसोट हाइवे पर बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं पर पलटा कंटेनर, तीन लोगों की मौत
हाई स्पीड में दौड़ी वंदे भारत ट्रेन, ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा
IAS चारू की IPS सुजीत संग भव्य शादी.(Photo:ITG)
रॉयल वेडिंग... IPS सुजीत शंकर ने IAS चारू संग लिए 7 फेरे
icu snake
ICU में घुसा सांप, मची अफरा-तफरी

शॉल में छुपाया लहंगा, साथी को किया इशारा

सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि महिला ने लहंगे की थैली को लाल रंग के शॉल में दबा लिया. इसके बाद उसने इशारे से अपने एक साथी को दुकान के पास बुलाया और चोरी की थैली उसे सौंप दी. सामान सौंपने के बाद महिला खुद दुकान से बाहर निकल गई, ताकि किसी को उस पर शक न हो.

Advertisement

यह पूरी वारदात कुछ ही मिनटों में अंजाम दी गई. चोरों की चालाकी देखकर साफ है कि यह कोई पहली घटना नहीं थी, बल्कि सुनियोजित तरीके से चोरी को अंजाम दिया गया.

सामान गायब हुआ तो CCTV ने खोली पोल

जब दुकान संचालक को लहंगे की थैली नहीं मिली, तो उन्हें चोरी का शक हुआ. इसके बाद तुरंत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए. फुटेज देखने पर पूरी घटना सामने आ गई और महिला द्वारा चोरी किए जाने की पुष्टि हो गई.

इसके बाद आसपास के व्यापारियों को सूचना दी गई. थोड़ी ही देर में स्थानीय व्यापारी मौके पर इकट्ठा हो गए और महिला की तलाश शुरू की गई.

देखें वीडियो...

व्यापारियों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा

सूचना मिलने पर होलसेल व्यापार महासंघ हाड़ौती संभाग के अध्यक्ष पंकज बागड़ी और पुरानी सब्जी मंडी व्यापार संघ के अध्यक्ष पवन दुआ भी मौके पर पहुंचे. व्यापारियों ने तत्परता दिखाते हुए महिला को पकड़ लिया और मकबरा थाना पुलिस को बुलाकर उसके हवाले कर दिया.

पुलिस पूछताछ में आरोपी महिला ने अपना नाम रेखा बताया है. वह कोटा ग्रामीण क्षेत्र के कैथून की रहने वाली बताई जा रही है. फिलहाल पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है और उसके साथियों की तलाश में जुटी हुई है.

Advertisement

होलसेल बाजारों में सक्रिय है महिला चोर गिरोह

होलसेल व्यापार महासंघ के अध्यक्ष पंकज बागड़ी ने बताया कि हाड़ौती संभाग के बड़े होलसेल बाजारों में संगठित महिला चोर गिरोह लंबे समय से सक्रिय है. आए दिन दुकानों में चोरी की घटनाएं हो रही हैं, जिससे व्यापारियों को लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है.

उन्होंने बताया कि इस गिरोह की शिकायत पहले भी कई बार पुलिस प्रशासन से की जा चुकी है, लेकिन सख्त कार्रवाई नहीं होने से चोरों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं.

सख्त कार्रवाई की मांग, CCTV लगाने को मजबूर व्यापारी

व्यापारियों का आरोप है कि पहले पकड़ी गई महिला चोरों को पूछताछ के बाद छोड़ दिए जाने से गिरोह और ज्यादा सक्रिय हो गया है. हालात ऐसे हो गए हैं कि दुकानदारों को मजबूरी में अपनी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने पड़े हैं.

व्यापारियों ने पुलिस से मांग की है कि महिला चोर गिरोह से सख्ती से पूछताछ की जाए, चोरी किए गए सामान की बरामदगी हो और होलसेल बाजारों में महिला पुलिस की तैनाती कर इस गिरोह पर प्रभावी कार्रवाई की जाए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement