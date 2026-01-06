scorecardresearch
 
एग्जॉस्ट फैन के छेद में एक घंटे तक अटका रहा चोर, पुलिस ने ऐसे निकाला बाहर, Video वायरल  

राजस्थान के कोटा में घर में घुस रहा चोर रसोई के एग्जॉस्ट फैन के छेद में फंस गया. उस वक्त तो घर में कोई नहीं था, लेकिन कुछ देर बाद ही  खाटूश्यामजी से लौटे दंपति ने आधा अंदर-आधा बाहर अटके युवक को देखा. एक घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला, आखिरकार किसी तरह पुलिस ने एग्जॉस्ट फैन के छेद में फंसे आरोपी को बाहर निकालकर हिरासत में लिया. 

एग्जॉस्ट फैन के छेद में फंसे चोर को निकालती पुलिस (Photo: Screengrab)
अक्सर चोरी की वारदातों में चोर मौके से फरार हो जाते हैं और पुलिस पीछे रह जाती है, लेकिन कोटा में एक रात एक ऐसी घटना घटी, जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया. चोरी के इरादे से घर में घुसा युवक खुद ही ऐसी जगह फंस गया कि न आगे बढ़ पाया, न पीछे लौट सका. नतीजा यह रहा कि करीब एक घंटे तक वह रसोई में लगे एग्जॉस्ट फैन के छेद में आधा अंदर और आधा बाहर अटका रहा. इस दौरान घर लौटे दंपती, मोहल्ले वाले और पुलिस सबकी सांसें अटकी रहीं. इसका वीडियो अब सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के प्रताप नगर इलाके में रहने वाले सुभाष कुमार रावत अपनी पत्नी के साथ खाटूश्यामजी के दर्शन के लिए गए थे. घर बंद था और उन्हें किसी अनहोनी का अंदेशा नहीं था. रात करीब एक बजे दोनों जब वापस लौटे, तो पत्नी ने मेन गेट का ताला खोला. उसी वक्त स्कूटी की हेडलाइट रसोई की ओर पड़ी और वहां का नजारा देख दोनों के होश उड़ गए. रसोई की दीवार में लगे एग्जॉस्ट फैन के छेद से एक युवक का आधा शरीर बाहर की ओर लटका हुआ था, जबकि आधा अंदर फंसा हुआ था. कुछ पल के लिए तो दोनों को समझ ही नहीं आया कि यह क्या है.

सुभाष कुमार और उनकी पत्नी ने जैसे ही शोर मचाया, घर के बाहर निगरानी कर रहा चोर का एक साथी तुरंत मौके से भाग निकला. लेकिन जो युवक एग्जॉस्ट फैन के छेद से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, वह वहीं फंसकर रह गया. बाहर निकलने की कोशिश में वह और ज्यादा अटक गया. हाथ-पैर हिलाने पर दर्द से कराहने की आवाजें आने लगीं. धीरे-धीरे मोहल्ले के लोग जमा हो गए. किसी ने पुलिस को फोन किया, तो किसी ने इस अजीब नजारे का वीडियो बनाना शुरू कर दिया.

एक घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा

करीब एक घंटे तक पूरा इलाका जुट गया. चोर दर्द से कराह रहा था, लोग तरह-तरह की बातें कर रहे थे और हर किसी की नजर इस बात पर टिकी थी कि आखिर उसे सुरक्षित बाहर कैसे निकाला जाएगा. कुछ लोग गुस्से में थे, तो कुछ को उस पर तरस भी आ रहा था. इस दौरान चोर बार-बार पानी मांगता रहा. मोहल्ले के लोगों ने मानवीयता दिखाते हुए उसे पानी पिलाया, ताकि उसकी हालत ज्यादा न बिगड़े. डर यह भी था कि कहीं ज्यादा देर तक फंसे रहने से उसकी तबीयत खराब न हो जाए.

पुलिस स्टिकर लगी कार से पहुंचा था आरोपी

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी जिस कार से मौके पर पहुंचा था, उस पर पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोर लोगों को गुमराह करने के लिए खुद को किसी सरकारी काम से जुड़ा दिखाना चाहता था. यही नहीं, प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला कि आरोपी पहले भी चोरी की घटनाओं में शामिल रह चुका है. बोरखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. पुलिस ने पहले युवक को शांत किया और फिर सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने की कोशिश शुरू की. एग्जॉस्ट फैन का छेद छोटा था और युवक का शरीर उसमें बुरी तरह फंसा हुआ था. काफी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला गया. बाहर निकलते ही वह जमीन पर बैठ गया और गहरी सांस लेने लगा. इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और प्राथमिक जांच शुरू की.

चोरी की मंशा, लेकिन किस्मत ने दिया धोखा

पुलिस के मुताबिक, आरोपी चोरी के इरादे से घर में घुसने की कोशिश कर रहा था. उसने रसोई के रास्ते अंदर जाने का प्लान बनाया, लेकिन एग्जॉस्ट फैन का छेद उसकी योजना पर भारी पड़ गया. अंदर घुसते वक्त तो वह किसी तरह फिसल गया, लेकिन बाहर निकलने की कोशिश में पूरी तरह अटक गया. उसके साथी ने बाहर से मदद करने की कोशिश की, लेकिन शोर मचने पर वह भाग निकला. बोरखेड़ा थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ चोरी की कोशिश और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. उसके फरार साथी की तलाश की जा रही है. साथ ही, पुलिस यह भी जांच कर रही है कि पुलिस स्टिकर लगी कार कहां से आई और उसका इस्तेमाल क्यों किया गया. 

    Advertisement