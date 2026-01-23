scorecardresearch
 
अवध एक्सप्रेस ट्रेन की पैंट्रीकार में सड़े आलू-अंडों का अंबार, IRCTC को भेजी गई रिपोर्ट, भारी जुर्माने की तैयारी

Awadh Express Pantry Car Raid Kota: कोटा रेलवे स्टेशन पर अवध एक्सप्रेस की पैंट्रीकार में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में सड़े हुए आलू और खराब अंडे मिले. DCM किशोर पटेल ने खराब सामग्री नष्ट करवा कर ठेकेदार पर भारी जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं.

पैंट्रीकार में गंदगी और सड़े अंडों का अंबार.(Photo:ITG)
ट्रेनों में यात्रियों को परोसे जा रहे खाने की क्वालिटी को लेकर एक बार फिर गंभीर लापरवाही सामने आई है. कोटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर खड़ी बांद्रा-बरौली अवध एक्सप्रेस (19037) की पैंट्रीकार में मंडल वाणिज्य प्रबंधक किशोर पटेल ने औचक छापा मारा. निरीक्षण के दौरान पैंट्रीकार से बड़ी मात्रा में सड़े हुए आलू और खराब अंडे बरामद किए गए, जिन्हें यात्रियों को परोसे जाने की तैयारी थी.

जांच में यह भी पाया गया कि पैंट्रीकार में तैयार की जा रही पोहा, दाल और छोले की सब्जी की क्वालिटी बेहद घटिया थी. भोजन में इस्तेमाल हो रहा कच्चा माल मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया. मौके पर ही सड़ी-गली और खराब खाद्य सामग्री को जब्त कर नष्ट करवाया गया, ताकि उसे यात्रियों तक पहुंचने से रोका जा सके.

निरीक्षण के दौरान पैंट्रीकार की सफाई व्यवस्था भी बेहद खराब पाई गई. कार के अंदर जगह-जगह गंदगी फैली हुई थी, जिससे खाद्य सुरक्षा नियमों की खुलेआम अनदेखी सामने आई. इसके अलावा खराब कच्ची खाद्य सामग्री भी मिली, जिसे जब्त कर रेलवे के पार्सल कार्यालय में जमा करवाया गया.

मंडल वाणिज्य प्रबंधक किशोर पटेल ने मौके पर मौजूद पैंट्री ठेकेदार और पैंट्रीकार मैनेजर को कड़ी फटकार लगाई. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही दोबारा सामने नहीं आनी चाहिए. साथ ही दोषियों पर कड़ी पेनल्टी लगाने के आदेश भी जारी किए गए.

कोटा मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक, जनसंपर्क अधिकारी सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेनों में खानपान व्यवस्था की जांच नियमित रूप से की जाती है.

उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई भी रूटीन निरीक्षण का हिस्सा थी. संबंधित पैंट्री एजेंसी IRCTC को पूरे मामले से अवगत करा दिया गया है. फिलहाल जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाएगी.

इस कार्रवाई के दौरान मुख्य खानपान निरीक्षक हंसराज बैरवा, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक विष्णु शर्मा, मुख्य टिकट निरीक्षक दीपक शर्मा, उप स्टेशन पर्यवेक्षक (वाणिज्य) संजय चौहान और आईआरसीटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक विशाल यादव भी मौके पर मौजूद रहे.

