कोटा-लालसोट हाइवे पर बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं पर पलटा कंटेनर, तीन लोगों की मौत

बूंदी के कोटा-लालसोट हाइवे पर कपास से भरा कंटेनर ट्रक पैदल जा रहे श्रद्धालुओं पर पलट गया. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और आठ घायल हुए. घायलों का एमबीएस अस्पताल, कोटा में इलाज चल रहा है. घटना के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और सड़क पर गिरी कपास में आग लगा दी. प्रशासन ने जांच और एहतियाती कदमों के निर्देश दिए हैं.

सड़क हादसे में तीन की मौत. (Photo: Representational)
राजस्थान के बूंदी जिला में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य घायल हो गए. पुलिस के अनुसार, कोटा-लालसोट हाइवे पर पपड़ी ओवरब्रिज के पास कपास से भरा एक कंटेनर ट्रक असंतुलित होकर पैदल जा रहे श्रद्धालुओं के एक समूह पर पलट गया.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान किशन लाल केवट (23), कालूलाल (34) और राजाराम के रूप में हुई है. सभी मृतक बूंदी जिले के निवासी बताए गए हैं. पुलिस ने बताया कि श्रद्धालु चौथ का बरवाड़ा मंदिर की ओर पैदल यात्रा पर थे, तभी यह दुर्घटना हुई.

श्रद्धालुओं पर पलटा कपास से लदा कंटेनर

घायलों को तुरंत एमबीएस अस्पताल, कोटा पहुंचाया गया, जहां आठ लोग इलाजरत हैं. अस्पताल प्रशासन के मुताबिक सभी घायलों की हालत स्थिर है और वो खतरे से बाहर हैं. हादसे की सूचना मिलते ही ओम बिरला अस्पताल पहुंचे और घायलों की स्थिति का जायजा लेते हुए बेहतर उपचार के निर्देश दिए. इसके अलावा राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भी अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की.

हादसे के बाद हाइवे जाम

राजेन्द्र प्रसाद गोयल, कोटा रेंज के आईजी, ने बताया कि हादसा रविवार दोपहर को हुआ. उन्होंने कहा कि वो लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तकनीकी अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे, ताकि दुर्घटना के कारणों का आकलन किया जा सके और आगे एहतियाती कदम उठाए जा सकें. घने कोहरे को देखते हुए, हाइवे पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस मोबाइल वैन तैनात की जाएंगी.

 

---- समाप्त ----
