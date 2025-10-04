scorecardresearch
 

Feedback

राजस्थान: पति ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर की थी महिला और उसके प्रेमी की हत्या, 3 गिरफ्तार

राजस्थान के करौली में बीते दिनों एक महिला और उसके प्रेमी का शव मिला था. जिसके बाद महिला के प्रेमी के पिता ने पुलिस में शिकायत की थी. मामले की जांच में जुटी पुलिस ने महिला के पति और उसके रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया.

Advertisement
X
अवैध संबंध के चलते पति ने की थी महिला और उसके प्रेमी की हत्या. (Photo: Representational )
अवैध संबंध के चलते पति ने की थी महिला और उसके प्रेमी की हत्या. (Photo: Representational )

राजस्थान पुलिस ने शुक्रवार को करौली में आठ दिन पहले अपने प्रेमी के साथ मारी गई एक महिला के पति और दो रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया. एक एजेंसी के मुताबिक महिला के पति की पहचान भूरा मीणा के रूप में हुई है. प्रारंभिक पूछताछ के दौरान उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है.

पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने बताया कि प्रेमी के पिता भंवरलाल मीणा की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया. गुरुवार को दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में भंवरलाल ने कहा कि उसका बेटा निरंजन (35) भूरा मीणा की पत्नी रंजीता के साथ लंबे समय से संबंध में था. वह 26 सितंबर को काम के सिलसिले में बाहर गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा.

यह भी पढ़ें: अवैध संबंध के शक में 15 साल से अलग रह रहे पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा

सम्बंधित ख़बरें

लिव इन पार्टनर ने कर दी महिला की हत्या. (Photo: Representational)
जिसके साथ लिव इन में रही महिला, उसी ने उतार दिया मौत के घाट 
Kanpur Shivbeer Murder Case accused arrested
मामी-भांजे के अवैध संबंध, बगीचे में दफन लाश और मां की गुहार... 311 दिनों में हुआ मर्डर केस का खुलासा 
cough syrups
कफ सिरप विवाद: तमिलनाडु ने लगाया बैन, राजस्थान में आज से डोर-टू-डोर शुरू होगा सर्वे 
Warning: Deaths of children due to cough syrup, who is responsible?
मध्य प्रदेश-राजस्थान में कफ सिरप से 11 बच्चों की मौत, कौन जिम्मेदार? 
कफ सिरप पीने से 11 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन? देखें ख़बरदार 

1 अक्टूबर को शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे पता चला कि कुमरावतपुरा के जंगल में दो शव मिले हैं. एक की पहचान उसके बेटे के रूप में हुई और दूसरे की रंजीता के रूप में. वहीं, भूरा मीणा ने भी अपनी पत्नी की मौत के संबंध में हत्या का मामला दर्ज कराया था.

Advertisement

हालांकि, पूछताछ के दौरान उसने अपनी पत्नी के विवाहेतर संबंधों के चलते उसकी हत्या करने की बात कबूल कर ली. जिसके बाद पुलिस ने भूरा मीणा और उसके दो रिश्तेदारों कमल मीणा व रामकेश उर्फ ​​पप्पी मीणा को गिरफ्तार कर लिया.

एसपी लोकेश सोनवाल के अनुसार आरोपी पति ने स्वीकार किया कि वह अपनी पत्नी के प्रेम संबंधों से बहुत परेशान था. 26 सितंबर को दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद वह घर छोड़कर चली गई. इसके बाद पति ने कथित तौर पर अपने रिश्तेदारों को करौली बुलाया और हत्या की योजना बनाई.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement