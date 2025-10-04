राजस्थान: पति ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर की थी महिला और उसके प्रेमी की हत्या, 3 गिरफ्तार

राजस्थान पुलिस ने शुक्रवार को करौली में आठ दिन पहले अपने प्रेमी के साथ मारी गई एक महिला के पति और दो रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया. एक एजेंसी के मुताबिक महिला के पति की पहचान भूरा मीणा के रूप में हुई है. प्रारंभिक पूछताछ के दौरान उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है.

पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने बताया कि प्रेमी के पिता भंवरलाल मीणा की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया. गुरुवार को दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में भंवरलाल ने कहा कि उसका बेटा निरंजन (35) भूरा मीणा की पत्नी रंजीता के साथ लंबे समय से संबंध में था. वह 26 सितंबर को काम के सिलसिले में बाहर गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा.

1 अक्टूबर को शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे पता चला कि कुमरावतपुरा के जंगल में दो शव मिले हैं. एक की पहचान उसके बेटे के रूप में हुई और दूसरे की रंजीता के रूप में. वहीं, भूरा मीणा ने भी अपनी पत्नी की मौत के संबंध में हत्या का मामला दर्ज कराया था.

हालांकि, पूछताछ के दौरान उसने अपनी पत्नी के विवाहेतर संबंधों के चलते उसकी हत्या करने की बात कबूल कर ली. जिसके बाद पुलिस ने भूरा मीणा और उसके दो रिश्तेदारों कमल मीणा व रामकेश उर्फ ​​पप्पी मीणा को गिरफ्तार कर लिया.

एसपी लोकेश सोनवाल के अनुसार आरोपी पति ने स्वीकार किया कि वह अपनी पत्नी के प्रेम संबंधों से बहुत परेशान था. 26 सितंबर को दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद वह घर छोड़कर चली गई. इसके बाद पति ने कथित तौर पर अपने रिश्तेदारों को करौली बुलाया और हत्या की योजना बनाई.

