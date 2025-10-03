अवैध संबंध के शक में 15 साल से अलग रह रहे पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा

केरल के कोट्टायम जिले का कुराविलांगड इलाके में एक महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां 59 वर्षीय सैम जॉर्ज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसने अपनी ही पत्नी जेसी की हत्या कर दी. इसके बाद उसके शव को ले जाकर तालाब में फेंक दिया. पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है.

जानकारी के मुताबिक, ये घटना 26 सितंबर की है. पति और पत्नी करीब 15 साल से एक-दूसरे से अलग रहे थे. वारदात वाली शाम करीब 6 बजे जॉर्ज अपनी पत्नी के घर में घुस गया. वो अपनी पत्नी से नाराज था, क्योंकि उसने उसके विवाहेतर संबंधों को लेकर सवाल उठाए थे. दोनों के बीच बहस होने लगी, जो कि इतनी बढ़ गई कि जॉर्ज ने जेसी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.

वारदात को अंजाम देने के बाद उसने पत्नी के शव को कार की डिक्की में रखा और इडुक्की जिले के उडुम्बनूर इलाके तक ड्राइव करके गया. वहां एक सुनसान तालाब में शव को फेंक दिया. इस हत्याकांड ने परिवार और समाज दोनों को हिला दिया. पति और पत्नी एक ही दो मंजिला मकान के अलग-अलग हिस्सों में रहते थे. जॉर्ज अकेले रहा था, जबकि उसकी पत्नी जेतीन बच्चों के साथ रहती थी.

पिछले छह महीनों से हालात बदल चुके थे. जेसी के तीनों बच्चे विदेश चले गए और वो घर पर बिल्कुल अकेली रह गई. इसी बीच जॉर्ज काम के सिलसिले में विदेश में रहने के बाद भारत लौटा और एमजी यूनिवर्सिटी में पर्यटन विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था. जेसी के बच्चों को अपनी मां से अचानक संपर्क न होने पर शक हुआ. 26 सितंबर से लगातार कॉल का जवाब नहीं मिला.

इसके बाद उन्होंने अपने रिश्तेदारों को कॉल करके ये बात बताई. रिश्तेदारों ने पुलिस के साथ मिलकर घर की तलाशी ली, लेकिन वहां कुछ भी हाथ नहीं लगा. शुरुआत में इसे गुमशुदगी का मामला माना गया. पुलिस ने तलाश शुरू की, लेकिन जल्द ही शक की सुई पति जॉर्ज पर जा टिकी. उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली.

इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और पूरा राज खुल गया. पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है कि क्या जॉर्ज के विवाहेतर संबंधों का कोई और कनेक्शन इस हत्या से जुड़ा हुआ है. फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है. कोट्टायम का ये केस एक बार फिर दिखाता है कि रिश्तों में दरार और शक किस हद तक खतरनाक मोड़ ले सकता है.

