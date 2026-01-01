scorecardresearch
 
सांचौर में रंजिशन हमला: गवाह के भाई का अपहरण और बेरहमी से पीटा, लूटपाट भी की

जालोर के सांचौर में रंजिश के चलते गवाह के भाई सोहनलाल टांपी पर जानलेवा हमला हुआ. आरोपियों ने पहले कार से टक्कर मारी, फिर पिस्टल दिखाकर मारपीट की और अपहरण किया. इस दौरान पीड़ित के पैर में फ्रैक्चर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं. बदमाश 40 हजार रुपए और सोने की चेन लूटकर फरार हो गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है.

 पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है.(Photo: Naresh Kumar/ITG)
राजस्थान के जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र में रंजिश के चलते जानलेवा हमला, अपहरण और लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. बदमाशों ने पुराने अपहरण मामले में गवाही देने की खुन्नस निकालते हुए गवाह के भाई को निशाना बनाया. आरोप है कि पहले कार से टक्कर मारी गई, फिर पिस्टल दिखाकर बेरहमी से मारपीट की गई.

हमले में युवक का पैर फ्रैक्चर हो गया, जबकि पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं. वारदात के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई है. पीड़ित को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

पुराने अपहरण केस की गवाही बनी वजह

जानकारी के मुताबिक, लालसर सांगडवा निवासी व्यापारी सुरेश कुमार पुत्र बाबूलाल विश्नोई ने सांचौर पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि करीब दो महीने पहले सांगडवा के खेल मैदान में हुए एक अपहरण मामले में उन्होंने पीड़ित अशोक कुमार को बचाया था.

उस अपहरण केस में चितलवाना निवासी अनिल और सुरेश पुत्र आसुराम आरोपी थे. सुरेश कुमार ने न केवल पुलिस को बयान दिया था, बल्कि न्यायालय में भी गवाही दी थी. इसी बात से आरोपी उनसे और उनके परिवार से रंजिश रखने लगे थे.

रात में कार से टक्कर, फिर पिस्टल के बल पर हमला

रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार रात करीब 11:20 बजे सुरेश कुमार का भाई सोहनलाल टांपी निवासी वेरसी, पुत्र सुरताराम कोली, अपनी कार से डावल से पानी की मोटर सही कराकर लौट रहा था. जब वह आमली मेघवालों की बस्ती में हनुमान मंदिर के पास पहुंचा, तभी घात लगाए बैठे बदमाशों ने फॉरच्यूनर और क्रेटा गाड़ी से उसकी कार को जोरदार टक्कर मार दी.

इसके बाद आरोपियों ने पिस्टल दिखाकर सोहनलाल को जबरन कार से बाहर खींच लिया और मारपीट शुरू कर दी. हमले में उसके दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया और शरीर पर कई जगह गंभीर चोटें आईं.

अपहरण कर लूट, दुकान के सामने फेंककर फरार

आरोप है कि 3-4 बदमाशों ने हॉकी से पीटते हुए सोहनलाल को जबरन गाड़ी में डालकर उसका अपहरण कर लिया. आरोपी रास्ते भर उसके साथ मारपीट करते रहे और उसे लालसर सांगडवा ले गए.

वहां सुरेश कुमार की दुकान के सामने उसे पटककर बदमाश फरार हो गए. पीड़ित के अनुसार, जाते समय आरोपी उसके गले से दो तोला सोने की चेन और जेब में रखे करीब 40 हजार रुपये भी लूट ले गए.

पुलिस जांच में जुटी, आरोपियों की तलाश

डीएसपी जयराम मुंडेल ने बताया कि घायल सोहनलाल को गंभीर हालत में सांचौर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

उन्होंने कहा कि आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, वहीं परिजनों और ग्रामीणों ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है.

