जयपुर में ट्रैफिक पुलिस की खुलेआम लूट... अवैध वसूली का वीडियो वायरल, 2 कांस्टेबल सस्पेंड

जयपुर में ट्रैफिक पुलिस की अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया. वीडियो में दो ट्रैफिक पुलिसकर्मी बिना चालान किए वाहन चालकों से पैसे लेते दिखे. शिकायत मिलने पर डीसीपी ट्रैफिक सुमित मेहरड़ा ने कांस्टेबल शेरसिंह मीणा और जितेंद्र को तत्काल सस्पेंड कर दिया. मामले की जांच जारी है.

मामले की जांच जारी है.(Photo: Vishal Sharma/ITG)
जयपुर में ट्रैफिक पुलिस की अवैध वसूली का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दो ट्रैफिक पुलिसकर्मी वाहन चालकों से बिना चालान किए पैसे वसूलते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे एक युवक ने बनाया, जो रोजाना गोपालपुरा से रिद्धी-सिद्धि मोड़ होकर कोचिंग जाता था. युवक ने बताया कि उसने इन दोनों पुलिसकर्मियों को कई बार इसी तरह रिश्वत लेते देखा और सबूत जुटाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर लिया.

जैसे ही पुलिसकर्मियों को वीडियो बनने की भनक लगी, उन्होंने पहले युवक से माफी मांगते हुए वीडियो अपलोड न करने की गुहार लगाई. लेकिन कुछ ही देर बाद मामला बिगड़ गया. आरोप है कि दोनों कांस्टेबलों ने युवक को बुलाया, उसके साथ मारपीट की, मोबाइल जबरन छीना और वीडियो डिलीट करने का दबाव बनाया. विरोध करने पर उनका मोबाइल फोन तक तोड़ दिया गया.

वायरल वीडियो और विभाग की कार्रवाई

मारपीट और धमकियों से आहत युवक ने डीसीपी ट्रैफिक को पूरी घटना की शिकायत दी. मामले की जानकारी मिलने पर डीसीपी ट्रैफिक सुमित मेहरड़ा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों ट्रैफिक कांस्टेबल शेरसिंह मीणा और जितेंद्र को सस्पेंड कर दिया. उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो और शिकायत को गंभीरता से लिया गया है.

देखें वीडियो...

आगे की जांच और संभावित कार्रवाई

डीसीपी सुमित मेहरड़ा ने बताया कि पूरे मामले की विस्तृत जांच करवाई जा रही है. यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ और भी सख्त विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, इस घटना ने ट्रैफिक पुलिस के भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के खिलाफ जनता में गुस्सा बढ़ा दिया है और प्रशासन पर जवाबदेही का दबाव भी बढ़ा है.

