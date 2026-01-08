scorecardresearch
 
जयपुर में पहली बार 'Know Your Army' प्रदर्शनी... टैंक, मिसाइल और ऑपरेशन सिंदूर की ताकत से रू-बरू हुआ आमजन

जयपुर में 78वें आर्मी डे के मौके पर पहली बार ‘Know Your Army’ प्रदर्शनी का आयोजन किया गया. सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन कॉलेज में लगी इस प्रदर्शनी में टैंक, मिसाइल, ड्रोन और ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हथियारों का प्रदर्शन हुआ. आमजन ने सेना की ताकत, रणनीति और तकनीक को नजदीक से देखा.

एयर डिफेंस और मिसाइल सिस्टम की झलक.(Photo: Screengrab)
जयपुर में 78वें आर्मी डे के मौके पर पहली बार “अपनी सेना को जानो” यानी Know Your Army प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है. इस प्रदर्शनी में आम लोगों को भारतीय सेना की ताकत, तकनीक और साहस को करीब से देखने और समझने का अवसर मिल रहा है. आयोजन को लेकर शहर में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन कॉलेज के मैदान में लगाई गई यह पांच दिवसीय प्रदर्शनी सेना की जमीन, हवा और रणनीतिक क्षमता को एक साथ पेश कर रही है. यहां टैंक, मिसाइल, ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम और ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है.

ऑपरेशन सिंदूर का लाइव डेमो बना आकर्षण

प्रदर्शनी का सबसे बड़ा आकर्षण ऑपरेशन सिंदूर की ताकत का सजीव प्रदर्शन है. इसके लिए एक काल्पनिक युद्ध क्षेत्र बनाया गया है, जहां आतंकियों के ठिकानों को घेरने और उन्हें खत्म करने की पूरी रणनीति का लाइव डेमो दिखाया जा रहा है.

यह डेमो सिर्फ हथियारों का नहीं, बल्कि सेना के अनुशासन, साहस और सटीक योजना का उदाहरण है, जिसे देखकर दर्शक रोमांचित और गर्व महसूस कर रहे हैं.

टैंक और बख्तरबंद वाहनों की दमदार मौजूदगी

यहां 46 टन वजनी T-90 टैंक प्रदर्शित किया गया है, जो NTW क्राफ्ट मशीन गन से लैस है और 5 मीटर गहरे पानी में भी चल सकता है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस टैंक में सवार हुए.

इसके अलावा MBT अर्जुन मार्क-1, BMP-2 और K9 वज्र टैंक भी प्रदर्शनी में शामिल हैं, जो सेना की आधुनिक युद्ध क्षमता को दर्शाते हैं.

एयर डिफेंस और मिसाइल सिस्टम की झलक

हवाई खतरों से निपटने वाले L-70 एयर डिफेंस गन, ZU-23 ट्विन बैरल गन और अपग्रेडेड चिल्का एंटी एयरक्राफ्ट गन भी यहां प्रदर्शित हैं. ZU-23 एक मिनट में 2000 राउंड फायर करने में सक्षम है और ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन गिरा चुका है.

मिसाइल और रॉकेट सिस्टम में मीडियम रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल, BM-21 अग्निबाण, 300 MM रॉकेट सिस्टम और पिनाका MLRS शामिल हैं, जो 90 किलोमीटर तक सटीक प्रहार कर सकता है.

ऐतिहासिक युद्ध ट्रॉफियां भी आकर्षण

प्रदर्शनी में 1971 के युद्ध से जुड़ी काली मर्सिडीज बेंज कार भी रखी गई है, जिसे ढाका में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के बाद भारतीय सेना ने कब्जे में लिया था.

इसके साथ परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद की रिकॉइललेस गन लगी विंटेज जीप और 1965 व 1971 के युद्धों में इस्तेमाल हुई BRDM गाड़ी भी लोगों का ध्यान खींच रही हैं.

डॉग शो और पैराग्लाइडिंग से बढ़ा रोमांच

हर दिन दोपहर तीन से चार बजे तक जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर डॉग शो आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रशिक्षित कुत्ते करतब दिखा रहे हैं. यह खासकर बच्चों को आकर्षित कर रहा है.

वहीं, पैराग्लाइडिंग शो में सैनिक तिरंगे के साथ आसमान में उड़ान भरते नजर आते हैं, जिससे दर्शकों में देशभक्ति का जज्बा और मजबूत हो रहा है.

