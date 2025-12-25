प्यार को मंज़ूरी न मिली तो मौत को गले लगा लिया, जयपुर में एक ही पेड़ पर झूलते मिले प्रेमी युगल के शव

जयपुर के गोविंदगढ़ से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है. गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के धोबलाई गांव में नदी किनारे एक पेड़ से युवक और युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई. दोनों शव एक ही पेड़ पर मिले, लेकिन अलग-अलग रस्सियों से लटके हुए थे. यह दृश्य इतना भयावह था कि उसे देखने वालों की रूह कांप उठी.

सुबह जब कुछ ग्रामीण नदी की ओर गए, तो उनकी नजर पेड़ से लटके दोनों शवों पर पड़ी. देखते ही देखते गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए.

पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू

घटना की सूचना मिलते ही गोविंदगढ़ थाना पुलिस सक्रिय हुई. थाना प्रभारी विनोद सांखला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके को घेराबंदी कर सुरक्षित किया गया. इसके बाद जांच की प्रक्रिया शुरू की गई.

पुलिस ने दोनों शवों को पेड़ से नीचे उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए चौमूं के सरकारी अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया. मौके की गंभीरता को देखते हुए आसपास के लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगाई गई.

एफएसएल टीम ने जुटाए अहम सबूत

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जयपुर से एफएसएल टीम को भी बुलाया गया. एफएसएल टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य जुटाए. पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी हुई है.

गोविंदगढ़ के डिप्टी राजेश जांगिड़ ने बताया कि मृतकों की पहचान नरेंद्र और नीलम उर्फ नीलू के रूप में हुई है. शुरुआती जांच में इस मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है.

सुसाइड नोट और पुराना पोक्सो मामला

जांच के दौरान घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है. इस नोट में प्रेमी युगल ने अपने रिश्ते, सामाजिक दबाव और पारिवारिक असहमति का दर्द बयां किया है. पुलिस इस सुसाइड नोट की भी गहराई से जांच कर रही है.

पुलिस के अनुसार, दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे, लेकिन परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था. साल 2024 में युवती के परिजनों ने युवक के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था, जिसके चलते युवक जेल भी जा चुका था. अब पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है और हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

