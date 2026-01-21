मां की गूंजती रहीं चीखें , बेटा ईंटों से करता रहा वार... राजस्थान के धौलपुर में दिनदहाड़े सड़क पर निर्मम हत्या

राजस्थान के धौलपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बेटे ने अपनी ही सगी मां की बीच सड़क पर ईंटों से पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी. इस वारदात से पूरे गांव में दहशत और सन्नाटा फैल गया. मामला राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के चंबल नदी के तटवर्ती गांव बसई घीयाराम का है. घटना बुधवार सुबह की बताई जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, 27 वर्षीय संजय ने किसी बात को लेकर हुए झगड़े के दौरान अपनी 55 वर्षीय मां सोनदेई पर अचानक हमला कर दिया. आरोपी ने गांव की बीच सड़क पर मां पर ईंटों से लगातार वार किए. वह तब तक हमला करता रहा, जब तक महिला की मौके पर ही मौत नहीं हो गई.

गांव में दहशत, कोई बचाने नहीं आया

घटना का सबसे दर्दनाक पहलू यह रहा कि जब आरोपी युवक अपनी मां को ईंटों से मार रहा था, उस समय कोई भी ग्रामीण बीच-बचाव के लिए आगे तक नहीं आया. वारदात खुलेआम गांव की सड़क पर हो रही थी, लेकिन इस दौरान लोग तमाशबीन बने रहे. हत्या के बाद महिला का शव खून से लथपथ हालत में घर के बाहर सड़क पर पड़ा रहा.

इतना ही नहीं, इस घटना के दौरान फोटो और वीडियो बनाते भी देखे गए. आखिरकार सुबह करीब साढ़े आठ बजे ग्रामीणों ने घटना की सूचना राजाखेड़ा थाना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर घटनास्थल का निरीक्षण किया.

पुलिस कार्रवाई और पोस्टमार्टम

राजाखेड़ा थाना पुलिस ने मौके पर एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए. इसके बाद मृतका के शव को राजाखेड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया. पुलिस ने मामले में विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

थाना प्रभारी गंभीर सिंह ने बताया कि मृतका की पहचान सोनदेई पत्नी स्वर्गीय किशन सिंह बघेला के रूप में हुई है. पुलिस ने मौके से ही आरोपी बेटे संजय को डिटेन कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है.

पारिवारिक पृष्ठभूमि

पुलिस के अनुसार सोनदेई के दो बेटे और एक बेटी थे. दो बच्चों की शादी हो चुकी है, जबकि आरोपी संजय अविवाहित है. आरोपी के पिता की करीब दस साल पहले मौत हो चुकी है. वहीं, बड़े बेटे सुरेंद्र की करीब तीन साल पहले मृत्यु हो गई थी.

ग्रामीणों के अनुसार संजय आए दिन अपनी मां और अन्य लोगों से झगड़ा करता रहता था. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

