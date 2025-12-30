scorecardresearch
 
राजस्थान: बुर्का, लिपस्टिक और फर्जी पहचान, नाबालिग रेप केस में फरार RAC जवान को पुलिस ने ऐसे पकड़ा

राजस्थान के धौलपुर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी आरएसी के बर्खास्त जवान राजेंद्र सिसोदिया को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन से गिरफ्तार किया है. आरोपी महिला का बुरका पहनकर पहचान छिपाए हुए था. पुलिस ने आरोपी पर घोषित इनाम के बाद कई राज्यों में दबिश दी थी.

नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार (Photo: Umesh Mishra/ITG)
नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार (Photo: Umesh Mishra/ITG)

राजस्थान के धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में 15 दिसंबर को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरएसी के बर्खास्त जवान को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान 50 वर्षीय राजेंद्र सिसोदिया के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार आरोपी महिला का बुरका पहनकर और होठों पर लिपस्टिक लगाकर छिपा हुआ था.

धौलपुर एसपी विकास सांगवान ने बताया कि आरोपी नौकरी दिलाने का झांसा देकर पीड़िता और उसके भाई को अपने घर बुलाया था. आरोपी की पीड़िता के पिता से पहली मुलाकात अस्पताल में हुई थी, जहां उसने रेलवे पुलिस में नौकरी लगवाने की बात कही थी. 15 दिसंबर को वह 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को फॉर्म और एडमिट कार्ड देने के बहाने घर ले गया. लड़की अपने छोटे भाई के साथ आरोपी के घर पहुंची थी.

नाबालिग लड़की से दुष्कर्म

एसपी के अनुसार आरोपी ने लड़की के भाई को डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी कराने के बहाने बाहर भेज दिया. भाई के बाहर जाते ही आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद फरार हो गया. घटना के बाद कुशवाहा समाज के लोगों ने लगातार पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया और आंदोलन की चेतावनी दी गई.

पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी पर दस हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. आरोपी के मकान के बाहरी हिस्से पर धौलपुर नगर परिषद ने बुलडोजर की कार्रवाई भी की थी. 28 दिसंबर को भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने अलग-अलग पंचायतें कर समाज के लोगों के साथ बैठकें की थीं. पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा ने 4 जनवरी से आंदोलन की चेतावनी दी थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया.

एसपी सांगवान ने बताया कि आरोपी शातिर अपराधी है और उसके खिलाफ पहले भी पॉक्सो, अपहरण और मारपीट के पांच मामले दर्ज हैं. आरोपी पहचान बदलकर कभी ट्रैक सूट तो कभी जैकेट पहनकर छिपता रहा. वह खुद को कभी पुलिस इंस्पेक्टर तो कभी रिटायर्ड डिप्टी एसपी बताता था.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया

पुलिस टीम ने वृंदावन में महिला की तरह चलते संदिग्ध व्यक्ति पर शक होने पर पीछा किया. आरोपी भागने लगा लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया. बुरका हटाने पर पता चला कि आरोपी ने सिर मुंडवा रखा था और होठों पर लिपस्टिक लगाई हुई थी. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी का कोतवाली थाना से धौलपुर शहर के मार्गों पर जुलूस भी निकाला. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.
 

