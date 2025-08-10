scorecardresearch
 

Feedback

बेटी ने की लव मैरिज, नाराज पिता ने छपवा दिया शोक संदेश... बोले- हमने उसे मृत समझ लिया

राजस्थान के भीलवाड़ा में एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है. यहां एक पिता ने अपनी जीवित बेटी को ‘मृत’ घोषित कर उसका शोक संदेश छपवा दिया. बेटी ने परिजनों की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद नाराज पिता ने न सिर्फ शोक पत्र बांटे, बल्कि 12 दिन की शोक बैठक और द्वादशा का आयोजन भी किया.

Advertisement
X
पिता ने छपवा दिया बेटी का शोक संदेश. (Photo: ITG)
पिता ने छपवा दिया बेटी का शोक संदेश. (Photo: ITG)

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया है. यहां एक पिता ने अपनी जीवित बेटी को ‘मृत’ घोषित कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने शादी के बाद पति के रिश्तेदार से प्रेम संबंध कर शादी कर ली थी. पिता ने बाकायदा बेटी के नाम की शोक पत्रिका छपवाई, जिसमें उसके ‘स्वर्गवास’ की तारीख और द्वादशा का कार्यक्रम छपा था. 

जानकारी के अनुसार, यह घटना आसींद उपखंड के सरेरी गांव की है. यहां भैरू लाल जोशी नाम के व्यक्ति ने यह कदम अपनी बेटी के प्रेम विवाह के बाद उठाया. भैरू लाल जोशी ने अपनी बेटी पूजा की शादी गांव के ही युवक से लाखों रुपये खर्च कर 25 अप्रैल 2025 को करवाई थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही पूजा अपने पति के रिश्तेदार के संपर्क में आई और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए. इसके बाद पूजा ने घर छोड़ दिया और लव मैरिज कर ली.

Bhilwara Print Condolence Card for Daughter

सम्बंधित ख़बरें

Muzaffarpur marriage in police station
दो साल का प्रेम, फिर इनकार… थाने में बजी शहनाई, पुलिस की मौजूदगी में हुई शादी 
मेहमानों पर भी हमला.
बेटी के प्रेम विवाह से नाराज थे परिजन... औपचारिक समारोह के दिन अपहरण की कोशिश   
मंदसौर में जीवित युवती का परिजनों ने किया तेरवहीं
युवती ने किया प्रेम विवाह तो गुस्सा हुए परिजन... कर दिया तेरहवीं संस्कार 
करंजी गांव के लोग एक दशक से कर रहे हैं प्रेम विवाह
Valentine's Day: महाराष्ट्र के इस गांव में 4 दशकों से है प्रेम विवाह की परंपरा 
Bhilwara murder
भीलवाड़ा में युवक की पीट-पीटकर हत्या 

पूजा के इस कदम से आहत पिता भैरू लाल ने उसे अपने परिवार के लिए ‘मृत’ घोषित कर दिया. हालात तब और बिगड़ गए, जब पुलिस ने पूजा को थाने बुलाया, जहां उसने अपने पिता के खिलाफ ही बयान दर्ज करवा दिए. 

यह भी पढ़ें: युवती ने किया प्रेम विवाह तो गुस्सा हुए परिजन... कर दिया तेरहवीं संस्कार

Advertisement

बेटी के कदम से नाराज और दुखी पिता ने शोक पत्रिका छपवा दी, जिसमें लिखा था- अत्यन्त दुख के साथ सूचित किया जाता है कि भैरूलाल जोशी की सुपुत्री पूजा बाई का विवाह दिनांक 25 अप्रैल 2025 को हुआ है, जो विवाह के बाद 29 जुलाई 2025 को चली गई है. इसलिए हमारे परिवार के लिए स्वर्गवास हो गई, जिसका द्वादशा 10 अगस्त को रखा गया है.

भैरू लाल ने न सिर्फ शोक पत्रिका बांटी, बल्कि घर के बाहर बारह दिन तक शोक बैठक भी आयोजित करने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि जब मेरी बेटी थाने में बयान देने आयी तो उसने हमारे खिलाफ बयान दर्ज करवा दिए. ऐसे में हमने उसे मृत मान लिया और यह शोक पत्रिका छपवा दी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement