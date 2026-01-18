scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'होटल की व्यवस्था करो, स्पेशल मिशन पर आया हूं...', थाने पहुंच गया फर्जी IPS, झाड़ने लगा रौब

राजस्थान के भिवाड़ी में एक फर्जी IPS को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी खुद को आईपीएस बताकर रौब झाड़ रहा था. जिसके बाद पुलिसकर्मियों को उस पर शक हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

Advertisement
X
पुलिस गिरफ्त में आरोपी युवक. (Photo: Screengrab)
पुलिस गिरफ्त में आरोपी युवक. (Photo: Screengrab)

राजस्थान के भिवाड़ी में उस समय हड़कंप मच गया. जब पुलिस ने खुद को आईपीएस अधिकारी बताने वाले एक फर्जी व्यक्ति को गिरफ्तार किया. आरोपी फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर लोगों पर रौब झाड़ता था. आरोपी की पहचान सौरभ कुमार निवासी बागपत उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है. वह अभी दिल्ली में रहता था. बताया जाता है कि फर्जी आईपीएस भिवाड़ी पुलिस के पास पहुंचा और रात को रुकने के लिए होटल की व्यवस्था करने की बात कहने लगा. उसने बताया कि वो एसपीजी में तैनात है और एक स्पेशल मिशन पर आया है. इस पर जब पुलिस को शक हुआ, तो पुलिस ने उससे पूछताछ की और जांच पड़ताल की. इस दौरान युवक फर्जी निकला.

पूछताछ में हुआ पूरे मामले का खुलासा

थाना अधिकारी सचिन शर्मा ने बताया कि एक युवक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर थाने पहुंचा. गाड़ी पर ‘पुलिस’ लिखा हुआ था. गेट पर तैनात संतरी को युवक ने खुद को आईपीएस अधिकारी बताते हुए कहा कि वो एसपीजी (स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप) में आईजी रैंक पर तैनात है और विशेष मिशन पर है. उसने रात रुकने के लिए वीआईपी कमरे की मांग की.‌ इस पर पुलिस को उस पर शक हुआ.

सम्बंधित ख़बरें

नोएडा के होटल से RAW का फर्जी अधिकारी गिरफ्तार... लोगों को धमकाकर ऐंठता था रुपये
सांकेतिक तस्वीर.
यूपी के पांच 'फर्जी अधिकारी' बंगाल में गिरफ्तार, सेना में नौकरी देने का करते थे वादा
Dholpur Illegal Sand Mining
चंबल नदी में बजरी खनन पर एक्शन, दर्जनभर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों जब्त, माफिया जंगल में भागे
कपड़ों को चीरकर हाथ में धंसा चाइनीज मांझा. (Photo: ITG)
जैकेट, स्वेटर, शर्ट और इनर को चीरकर हाथ में धंसा चाइनीज मांझा, घायल शख्स को लगे 10 टांके
राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 1100 पदों के लिए ऑनलाइन भर्ती शुरू हो गई है. (Photo: Pexels )
राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 1100 पदों पर शुरू हुई भर्ती, 4 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन 

यह भी पढ़ें: दिल्ली में फर्जी अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी करने वाले दो लोग गिरफ्तार

जिसके बाद पुलिस ने युवक को केबिन में बैठाकर पूछताछ शुरू की. जांच में सामने आया कि इस नाम का कोई आईपीएस अधिकारी नहीं है. जब उससे आईडी कार्ड मांगा गया तो उसने फर्जी आईपीएस कार्ड दिखाया. जो पूरी तरह नकली निकला. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी को आईपीएस अधिकारियों की सुविधाओं और सुरक्षा प्रोटोकॉल की अच्छी जानकारी थी. इसी का गलत फायदा उठाकर उसने फर्जी कार्ड बनवाया और गाड़ी पर ‘पुलिस’ लिखवाकर खुद को बड़ा अधिकारी बताकर कई जगह विशेष सुविधाएं हासिल कीं.

Advertisement

पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है आरोपी

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. एसएचओ सचिन शर्मा ने बताया कि भिवाड़ी पुलिस की सतर्कता और सूझबूझ से यह बड़ा फर्जीवाड़ा समय रहते सामने आ गया. पुलिस को जब उस पर संदेह हुआ तो दस्तावेजों की गहन जांच की गई. इसके बाद उच्च अधिकारियों से जानकारी जुटाई गई तो पूरा मामला उजागर हो गया.

पुलिस पूछताछ में आरोपी सौरभ कुमार ने स्वीकार किया कि वो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसे आईपीएस अधिकारियों को मिलने वाली सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और प्रोटोकॉल की अच्छी जानकारी थी. इसी जानकारी का गलत फायदा उठाते हुए उसने फर्जी आईपीएस कार्ड बनवाया और अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी पर पुलिस लिखवाकर अलग-अलग इलाकों में खुद को बड़ा अधिकारी बताकर धाक जमाता रहा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement