सुरक्षा मांगने SP ऑफिस पहुंची लड़की वहीं से अगवा, दौड़े पुलिसकर्मी तो स्कॉर्पियो से रौंदने की कोशिश

राजस्थान के भीलवाड़ा में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. एसपी ऑफिस जैसे हाई-सिक्योरिटी और वीआईपी इलाके में एक युवती का उसके ही परिजनों द्वारा अपहरण कर लिया गया. यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह बदमाश बेखौफ होकर युवती को जबरन काली स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठाकर फरार होने की कोशिश करते हैं.

एसपी ऑफिस के बाहर अपहरण

जानकारी के मुताबिक, भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र के लखमीनियास गांव निवासी गोपाल जाट ने बड़ला गांव की युवती संगीता से प्रेम विवाह किया था. दोनों की शादी से युवती के परिजन नाराज चल रहे थे. शादी के बाद प्रेमी युगल अपनी सुरक्षा और बयान दर्ज कराने के लिए बुधवार शाम भीलवाड़ा स्थित एसपी ऑफिस पहुंचे थे. इसी दौरान युवती के परिजन शिवराज जाट अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे और अचानक युवती का अपहरण कर लिया.

घटना उस समय और गंभीर हो गई जब एसपी ऑफिस की परिवाद शाखा में तैनात पुलिसकर्मियों ने बदमाशों की स्कॉर्पियो को रोकने की कोशिश की. आरोप है कि बदमाशों ने पुलिसकर्मियों को कुचलने के इरादे से उन पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया. इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई और वीआईपी इलाके में हड़कंप मच गया. तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई, जिसके बाद शहर भर में नाकाबंदी कराई गई.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते कोटड़ी थाना क्षेत्र में बदमाशों को रोक लिया गया. युवती को सुरक्षित मुक्त कराकर भीलवाड़ा कोतवाली लाया गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने इस मामले में युवती के परिजनों को डिटेन कर लिया है.

प्रेम विवाह बना विवाद की जड़

इस पूरे घटनाक्रम पर कोतवाली थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर ने बताया कि सूचना मिलते ही तुरंत नाकाबंदी करवाई गई और स्कॉर्पियो चालक सहित आरोपियों को डिटेन कर लिया गया. उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश के मामले में स्कॉर्पियो चालक के खिलाफ अलग से मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

युवती के माता-पिता को भी थाने बुलाकर पूछताछ की जा रही है. एसपी ऑफिस के बाहर हुई इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. वहीं वायरल वीडियो को लेकर लोग सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.



