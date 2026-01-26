राजस्थान: मां ने नवजात को झाड़ियों में छोड़ा, आवारा कुत्ते ने नोच दिया

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. बनेड़ा थाना क्षेत्र के नानोदिया गांव में एक निर्दयी मां अपने नवजात शिशु को सड़क किनारे झाड़ियों में छोड़कर चली गई. झाड़ियों में पड़े नवजात पर आवारा जानवरों ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही हालत गंभीर हो गई और बाद में उसकी मौत हो गई. यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.

घटना की सूचना मिलने पर मांडल 108 एंबुलेंस सेवा तुरंत सक्रिय हुई. एंबुलेंस के पायलट प्रभु प्रजापत और मेल नर्स गिरिराज पायक मौके पर पहुंचे. दोनों ने झाड़ियों में पड़े नवजात शिशु को एंबुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनेड़ा पहुंचाया. यहां मौजूद चिकित्सकों ने जांच के बाद शिशु को मृत घोषित कर दिया.

झाड़ियों में मिला नवजात का शव

चिकित्सकों के अनुसार शिशु के शरीर पर जानवरों के नोचने के स्पष्ट निशान थे. यह दृश्य बेहद दर्दनाक था और मौके पर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं. घटना की जानकारी मिलते ही बनेड़ा थाना पुलिस भी अस्पताल और घटनास्थल पर पहुंची.

पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है. साथ ही पूरे मामले की जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि नवजात को झाड़ियों में छोड़ने वाली महिला कौन थी और उसने ऐसा कदम क्यों उठाया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

फिलहाल पुलिस आसपास के गांवों और क्षेत्र में पूछताछ कर रही है. घटना के कारणों और महिला की पहचान को लेकर कई पहलुओं पर जांच की जा रही है. इस घटना ने एक बार फिर समाज को झकझोर कर रख दिया है और लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

