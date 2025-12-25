तेज रफ्तार थार की भेंट चढ़ीं ननद-भाभी, टक्कर से 50 मीटर दूर जा गिरीं, मौके पर मौत

राजस्थान के बाड़मेर जिले में नेशनल हाईवे पर गुरुवार तड़के एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया. धोरीमन्ना थाना क्षेत्र के बोर चारणान टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार थार कार ने सड़क पार कर रही ननद-भाभी को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों महिलाएं करीब 50 मीटर दूर जा गिरीं और मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई.

और पढ़ें

दर्शन से लौटते समय हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, मृतक महिलाएं गुजरात के बनासकांठा जिले की रहने वाली थीं और आपस में ननद-भाभी थीं. वो श्रद्धालुओं के एक जत्थे के साथ बस से रामदेवरा बाबा रामदेव के दर्शन के लिए आई थीं. दर्शन के बाद बस गुजरात लौट रही थीं. इसी दौरान धोरीमन्ना क्षेत्र में बोर चारणान टोल प्लाजा के पास बस रुकी, ताकि यात्री वाशरूम जा सकें.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोनों महिलाएं वाशरूम जाने के लिए सड़क पार कर रही थीं, तभी धोरीमन्ना से सांचौर की ओर जा रही तेज रफ्तार थार कार ने उन्हें टक्कर मार दी. हादसे के बाद हाईवे पर चीख-पुकार मच गई. बस में सवार अन्य यात्रियों और स्थानीय लोगों ने तत्काल एंबुलेंस बुलाकर दोनों महिलाओं को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

Advertisement

तेज रफ्तार थार ने मारी टक्कर, 50 मीटर दूर जा गिरीं

पुलिस ने मृतकों की पहचान 55 साल की प्रेमी बेन और तारा बेन के रूप में की है. दोनों करीब 50 श्रद्धालुओं के साथ दर्शन के लिए आई थीं. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों के हाथ-पैर टूट गए और शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए.

हादसे के बाद थार कार सवार आरोपी मौके से फरार हो गए. सूचना मिलते ही धोरीमन्ना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. थाना प्रभारी दीप सिंह ने बताया कि मामले में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि वाहन और चालक की पहचान की जा सके.



---- समाप्त ----