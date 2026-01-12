Alwar: डेटोनेटर लगाकर किया जोरदार धमाका, 'टाइमर बम' डिफ्यूज

Rajasthan News: अलवर के रिहायशी इलाके में मिले टाइमर बम के मामले में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी सफलता हासिल की है. जयपुर से पहुंची एटीएस (ATS) और बम निरोधक दस्ते की टीम ने भारी सुरक्षा के बीच संदिग्ध वस्तु को डेटोनेटर के जरिए धमाका कर नष्ट कर दिया.

संदिग्ध वस्तु में टाइमर लगातार चल रहा था और अंदर विस्फोटक जैसा पदार्थ भरा हुआ था, जिसके चलते इसे मैन्युअली खोलना बेहद खतरनाक हो सकता था. पुलिस पहले ही इसे शहर से दूर जयसमंद बांध की सूखी जमीन पर ले गई थी.

विशेषज्ञों ने सुरक्षित दूरी बनाकर वस्तु में डेटोनेटर लगाया और नियंत्रित धमाका किया. धमाके के बाद अवशेषों को फोरेंसिक जांच के लिए इकट्ठा किया गया है ताकि पता लगाया जा सके कि इसमें किस तरह के विस्फोटक का उपयोग किया गया था. देखें Video:-

हाथापाई के दौरान गिरा था बम

विवेकानंद नगर निवासी बाबू सिंह के घर के पास एक अज्ञात व्यक्ति और उनके बीच हुई हाथापाई के दौरान यह वस्तु गिरी थी. संदिग्ध व्यक्ति मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश के लिए पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है. पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया है जिसकी शॉल में यह वस्तु छिपी थी.

शहर से दूर बांध पर ले जाकर किया गया नष्ट.

उच्च अधिकारियों के अनुसार, समय रहते सूचना मिलने और पुलिस की त्वरित कार्रवाई के कारण एक बड़ा संभावित हादसा टल गया. फिलहाल इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है और फरार संदिग्ध की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं.

