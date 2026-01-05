scorecardresearch
 
राजस्थान: 7 साल के बच्चे की कुकर्म के बाद हत्या, खेत से बरामद हुआ शव

अलवर में 7 साल के बच्चे की कुकर्म के बाद हत्या कर दी गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ कर रही है. वहीं इस घटना के बाद पीड़ित के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

कुकर्म के बाद बच्चे की हत्या. (Photo: Representational )
कुकर्म के बाद बच्चे की हत्या. (Photo: Representational )

राजस्थान के अलवर जिले के रेणी थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक 7 साल के बालक के साथ आरोपी ने पहले तो कुकर्म किया और उसके बाद गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया. परिजनों ने हत्या का शक जताते हुए आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दी थी. लेकिन जब मेडिकल बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम किया तो कुकर्म का खुलासा हुआ. ऐसे में पुलिस ने कुकर्म और हत्या की धाराओं में मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही उससे पूछताछ शुरू कर दी है. 

पीड़ित के परिवार के साथ ईंट-भट्ठे पर काम करता है आरोपी

बताया जाता है कि मृतक का परिवार और आरोपी दोनों ईंट-भट्ठे पर काम करते थे और उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे. रेणी थाने के एसएचओ राजपाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के गोवर्धन क्षेत्र के रहने वाला एक परिवार रेणी थाना क्षेत्र स्थित एक ईंट भट्ठे पर काम करता है. मृतक बालक के पिता ने बताया कि शनिवार को दोपहर के समय उसकी तबीयत खराब थी. इस पर वो दवा लेने के बाद अपनी झोपड़ी में रेस्ट कर रहा था. इसी दौरान 7 साल का बालक ईंट-भट्टे पर काम करने चला गया.

यह भी पढ़ें: डेटिंग ऐप और समलैंगिकता... ऐसे जाल में फंसा नाबालिग से 2 साल तक कुकर्म करते रहे 14 लोग

कुछ देर तक जब उसका बेटा नहीं लौटा तो उसने उसकी तलाश शुरू की. इस दौरान वहां काम करने वाले व्यक्तियों ने बताया कि ईंट-भट्टे पर काम करने वाला एक युवक उसके बेटे को अपने साथ बहला-फुसला कर ले गया है. वहां मौजूद लोगों ने कुछ देर तलाश के बाद आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. आरोपी नशे की हालत में था. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मामले की जांच पड़ताल शुरू की.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई दुष्कर्म की पुष्टि

इस दौरान आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने बालक के शव को खेत से बरामद किया. जिसके बाद शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया और तीन डॉक्टरों की टीम ने शव का पोस्टमार्टम किया. पोस्टमार्टम में कुकर्म की भी पुष्टि हुई. शुरुआत में पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर हत्या की धाराओं में मामला दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू की थी. लेकिन बाद में कुकर्म की जानकारी मिलने के बाद इस मामले में कुकर्म की धाराएं भी जोड़ दी गई.

एसएचओ ने कहा कि आरोपी ने पहले बालक के साथ गलत काम किया और उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. जिस समय पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया वो नशे में था. फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है. इस घटना के बाद से मृतक के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. पुलिस के मुताबिक आरोपी भी मृतक के गांव का रहने वाला है और पीड़ित के परिजनों से उसकी पुरानी दुश्मनी भी थी. 

