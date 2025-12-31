scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अजमेर: बीच सड़क युवक पर स्टिक और धारदार हथियार से हमला

राजस्थान के अजमेर में पुरानी रंजिश को लेकर आधा दर्जन लोगों ने एक युवक पर हमला कर दिया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायलावस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Advertisement
X
बीच सड़क युवक को पीटा. (Photo: Representational )
बीच सड़क युवक को पीटा. (Photo: Representational )

अजमेर के दरगाह थाना क्षेत्र स्थित पन्नीग्रान चौक में बीती शाम पुरानी रंजिश ने खूनी रूप ले लिया. यहां घात लगाकर बैठे आधा दर्जन युवकों ने खादिम समुदाय के एक युवक पर बेसबॉल के डंडों, सरियों और धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. जान बचाने के लिए वह पास के गेस्ट हाउस में भागा, लेकिन हमलावरों ने वहां घुसकर उसे बेरहमी से पीटा. पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसमें हमलावर बेखौफ नजर आ रहे हैं.

पुलिस के अनुसार खादिम सैय्यद तालीब हुसैन चिश्ती शाम करीब 7 बजे अपने एक मेहमान को लेकर जा रहे थे. तभी पन्नीग्रान चौक स्थित मोहम्मदी गेस्ट हाउस के पास आरोपी इकबाल बालीवाला, जुनेद, नबील और अरबाज बालीवाला पहले से घात लगाकर खड़े थे. उन्होंने तालीब को देखते ही हमला बोल दिया. पीड़ित के हाथ, पैर, गले और पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं. उसे लहूलुहान हालत में जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

यह भी पढ़ें: पिटबुल का युवक पर हमला, प्राइवेट पार्ट पर काटा, परिवार बोला- नहीं पता कहां से आया कुत्ता

सम्बंधित ख़बरें

वारदात से पहले महिला से बात करते निहंग
निहंगों का युवक पर हमला, सामने आया हत्या से पहले का Video
सांकेतिक तस्वीर
युवक पर हमलावर ने किए चाकू से वार, हाथ से रोका तो हथेली में फंसा
Youth attacked in Bihar
9 बज गए: बिहार में युवक पर हमला, सूरत के बिजनेसमैन को मिली धमकी
जनवरी में बालोतरा रिफाइनरी का उद्घाटन कर सकते हैं पीएम मोदी (Photo: PTI)
लंबे इंतजार के बाद बालोतरा रिफाइनरी तैयार, जनवरी में पीएम मोदी करेंगे राष्ट्र को समर्पित
रेहान वाड्रा और अविवा बेग की रिंग सेरेमनी की चर्चा को लेकर सवाई माधोपुर में हलचल (Photo: ITG)
नए साल पर रेहान वाड्रा की सगाई का जश्न! रणथंभौर पहुंचे प्रियंका और राहुल गांधी

पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश

हैरानी की बात यह रही कि जिस वक्त यह खूनी खेल चल रहा था, वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन सभी तमाशबीन बने रहे. कुछ लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश की तो आरोपियों ने उन्हें भी धक्का देकर डरा दिया. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी गई है.

Advertisement

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच दरगाह क्षेत्र में स्थित एक दुकान को लेकर पुराना विवाद चल रहा है. इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने तालिब को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement