तेजस्वी यादव सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात क्यों कर रहे हैं?

तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है. ऐसा दावा करने वाले तेजस्वी यादव अकेले नेता नहीं है, न ही पहली बार किसी ने ऐसी बात की है. प्रशांत किशोर, अरविंद केजरीवाल और मायावती सभी ने बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. लेकिन, हर किसी की घोषणा के पीछे अपनी अलग रणनीति है, और वजह भी है.

खास बात ये है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ऐसे वक्त ये ऐलान किया है जब बिहार में विपक्ष के मुख्यमंत्री के चेहरे पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. और वो जगह भी महत्वपूर्ण है, जहां जाकर तेजस्वी यादव ने सभी सीटों पर खुद के चुनाव लड़ने की बात कही है. मुजफ्फरपुर. मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट पर फिलहाल कांग्रेस काबिज है - ध्यान देने वाली बात है कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने में राहुल गांधी और उनकी बिहार टीम ही आनाकानी कर रही है.

बिहार चुनाव में विपक्ष के मुख्यमंत्री फेस को लेकर कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहे जाने पर तेजस्वी यादव मौका देखकर अलग अलग तरीके से खुद ही अपने को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताने का प्रयास कर रहे हैं. ऐसी कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी करते देखी गई, जिसमें राहुल गांधी भी साथ हुआ करते थे.

और राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा पूरी करने के बाद अब अकेले नई यात्रा पर निकल रहे हैं - बिहार अधिकार यात्रा.

क्या ये सब सिर्फ कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए है, ताकि राहुल गांधी ने जो दबदबा कायम कर डाली है उसको काउंटर किया जा सके?

या फिर, तेजस्वी यादव चुनाव से पहले और वोटर अधिकार यात्रा के बाद बची कसर पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं?

243 सीटों पर तेजस्वी के चुनाव लड़ने के मायने

बिहार चुनाव में जन सुराज पार्टी के साथ मैदान में उतरने जा रहे प्रशांत किशोर शुरू से ही बिहार की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात करते आ रहे हैं. हाल ही में मायावती ने भी घोषणा की थी कि बीएसपी बिहार की सभी सीटों पर बगैर किसी गठबंधन के चुनाव लड़ेगी. ऐसी ही बातें आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी बोल चुके हैं. दिल्ली चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने टिकट दिये जाने से पहले ही अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा था, समझो सभी 70 सीटों पर अरविंद केजरीवाल ही चुनाव लड़ रहे हैं.

कुछ दिन पहले तक लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) नेता चिराग पासवान भी ऐसी ही बातें कर रहे थे. जब सवाल उठने लगे तो सफाई भी दे चुके हैं. असल में, 2020 के चुनाव में चिराग पासवान 135 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जो नीतीश कुमार की जेडीयू के खिलाफ रणनीति मानी गई थी. बाद में चिराग पासवान ने समझाया कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का मतलब मिलकर और पूरी ताकत से एनडीए के लिए लड़ने से है.

क्या तेजस्वी यादव के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का मतलब भी चिराग पासवान जैसा ही है? या मंशा कुछ और है? कहीं कांग्रेस पर रिवर्स-प्रेशर डालने का इरादा तो नहीं है?

तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, और भाषण के आखिर में अपने कार्यकर्ताओं से बोले, हम फिर आएंगे... आप सब ये समझ लीजिए कि बिहार की हर सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ रहा है.'

सुनने में तो तेजस्वी यादव की समझाइश भी चिराग पासवान और अरविंद केजरीवाल जैसी ही लगती है, लेकिन मुजफ्फरपुर सीट के हिसाब से समझें तो अलग ही मतलब निकलता है. वो सीट कांग्रेस के पास है. जीती हुई सीट कांग्रेस बंटवारे में फिर से चाहेगी ही, कोई दो राय नहीं होनी चाहिये. तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर के साथ साथ बोचहां, गायघाट और कांटी जैसी विधानसभा सीटों का भी जिक्र किया.

तेजस्वी यादव का कहना कि लोग समझें कि हर सीट पर तेजस्वी यादव ही उम्मीदवार हैं, ये दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोट मांगने के तरीके की तरफ भी इशारा करता है. 2014 के आम चुनाव के कैंपेन के आखिरी दौर में मोदी खुद के नाम पर वोट मांगने लगे थे. 2019 में तो ब्रांड मोदी को ही पेश कर दिया गया - क्या आरजेडी बिहार में ब्रांड नीतीश के मुकाबले ब्रांड तेजस्वी को मुकाबले में उतारने की तैयारी कर रहा है?



तेजस्वी यादव का नई यात्रा पर निकलना

तेजस्वी यादव अब नई यात्रा पर निकलने जा रहे हैं. वोटर अधिकार यात्रा के मुकाबले ये छोटी यात्रा है. वोटर आधिकार यात्रा सासाराम से पटना तक चली थी. बिहार अधिकार यात्रा 16 दिसंबर को जहानाबाद से शुरू होने जा रही है, और 20 सितंबर को खत्म होगी. ये यात्रा बिहार के 10 जिलों से गुजरने वाली है - जहानाबाद के साथ साथ नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर और वैशाली.

जिन विधानसभाओं से ये यात्रा गुजरेगी वहां एक जनसंवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा. वैसे बिहार अधिकार यात्रा के बारे में एक चर्चा रही है कि तेजस्वी यादव चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले बिहार के उन इलाकों की भी यात्रा करना चाहते हैं, जो वोटर अधिकार यात्रा के दायरे के बाहर रहे हैं.

वैसे भी वोटर अधिकार यात्रा में महफिल तो राहुल गांधी ही लूट ले गए. तेजस्वी यादव तो बड़ा भाई बोलकर साथ साथ चलते रहे. तेजस्वी यादव ने तो राहुल गांधी को अगली बार प्रधानमंत्री बनाने तक की अपील कर डाली, लेकिन राहुल गांधी तो तेजस्वी यादव को बिहार चुनाव में विपक्ष के मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने को भी तैयार नहीं है.

ऐसे में बिहार अधिकार यात्रा कांग्रेस पर दबाव बढ़ाने की तेजस्वी यादव की एक कोशिश ही लगती है. राहुल गांधी ने बिहार जाकर जो गदर मचाया है, तेजस्वी यादव उसे किसी न किसी तरह न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं - और महागठबंधन पर अपनी कमान मजबूत भी करना चाहते हैं.



