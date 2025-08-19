scorecardresearch
 

चिराग पासवान BJP के कितने पास और प्रशांत किशोर से कितने दूर?

चिराग पासवान एनडीए में अपनी अहमियत और हैसियत बार-बार बताते चले आ रहे हैं. प्रशांत किशोर और चिराग पासवान का एक दूसरे की तारीफ करना भी यूं ही नहीं है, और दोनों नेताओं की मुलाकात की खबर गठबंधन की संभावनाओं को मजबूत भी बना रही है.

चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक दूसरे की आवश्यक आवश्यकताएं तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन साथ आने संभावना कितनी है? (Photo: PTI)
चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक दूसरे की आवश्यक आवश्यकताएं तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन साथ आने संभावना कितनी है? (Photo: PTI)

बिहार की चुनावी राजनीति में आमने-सामने दो गठबंधन हैं. एनडीए और INDIA ब्लॉक, जो बिहार में महागठबंधन के नाम से ज्यादा जाना जाता है. सीधी लड़ाई के हिसाब से देखें तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच ही असली टक्कर है.

कहने को तो मुख्यमंत्री होने के नाते नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का पलड़ा भारी समझा जा सकता है, लेकिन नंबर के हिसाब से और केंद्र की सत्ता पर काबिज होने की वजह से बीजेपी कदम कदम पर भारी पड़ रही है. वोटर अधिकार यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी फिलहाल भले ही सुर्खियां बटोर रहे हों, लेकिन जनाधार की वजह से महागठबंधन में दबदबा तो आरजेडी और तेजस्वी यादव का ही बना हुआ है. संगठन बड़ा और अखिल भारतीय मौजूदगी के कारण कांग्रेस मौका मिलने पर दमखम तो दिखा ही देती है. 
 
और बिहार के ही मैदान में दो नेता ऐसे भी हैं, जो अलग अलग छोर से अपनी अहमियत का एहसास करा रहे हैं - चिराग पासवान और प्रशांत किशोर. चिराग पासवान एनडीए में हैं, बीजेपी के साथ. प्रशांत किशोर अपने दम पर बिहार में तीन साल से घूम घूम कर एक हैसियत तो बना ही चुके हैं. 

चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन दोनों हाल फिलहाल एक-दूसरे की तारीफ करते देखे गये हैं - और दोनों नेताओं के बीच हाल ही में मुलाकातों की भी खबर आई है. 

चिराग पासवान रह रहकर अपनी अहमियत का अलग तरीके से एहसास कराते रहे हैं. कभी नीतीश कुमार को लेकर, तो कभी एनडीए में अपनी स्थिति को लेकर - और यही वजह है कि दोनों के करीब आने की भी संभावना जताई जाने लगी है, जिसे दोनों हवा भी खूब दे रहे हैं. 

मुलाकात तो हुई, बात भी आगे बढ़ी क्या?

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एनडीए में अपनी भूमिका की तुलना नमक से की है. नमक है, तभी स्वाद है. ऐसा ही वो बताना चाहते हैं. कहते हैं, मैं गठबंधन में नमक की भूमिका निभाऊंगा... बिना नमक के किसी भी व्यंजन में स्वाद नहीं आता... कुछ लोग 2020 में मेरे अकेले चुनाव लड़ने के प्रदर्शन को कमतर आंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरी पार्टी हर महत्वपूर्ण सीट पर 10,000 से 15,000 वोटों का फर्क पैदा कर सकती है.

एनडीए में खुद को नमक बताना, चिराग पासवान का आत्मविश्वास भी दिखा रहा है, और बीजेपी को कड़ा संदेश भी दे रहा है. चिराग पासवान 2020 के बिहार चुनाव और उसके बाद के संघर्षों से पूरी तरह उबर चुके हैं, और अब बीजेपी को बता देना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले जो हुआ, आगे से नहीं होना चाहिये. 

चिराग पासवान बिहार में चुनावी माहौल बनने के समय से ही काफी एक्टिव भी हैं. वो नीतीश कुमार से मिलने के बाद कहते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री पद पर कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन कानून और व्यवस्था के मामलों पर जोर शोर से सवाल भी उठाते हैं. चिराग पासवान का ये रुख बीजेपी से बिल्कुल अलग होता है. बीजेपी नेता ऐसे मुद्दों पर जहां खामोश नजर आते हैं, चिराग पासवान खुल कर अपनी बात कहते हैं. वो बात जो लोगों को भी ठीक लगती हो. 

और, इसी बीच खबर आई है कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की जुलाई के आखिर में मिल चुके हैं. और मुलाकात भी दो बार हुई है. ये खबर सूत्रों के हवाले से हिंदी अखबार दैनिक जागरण ने दी है. मुलाकात कैसे और कहां हुई है, ये सामने नहीं आया है. 

ये मुलाकातें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि बीते दिनों में चिराग पासवान और प्रशांत किशोर दोनों ही एक दूसरे की तारीफ करते रहे हैं. दोनों के निशाने पर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या राहुल गांधी तो होते हैं, लेकिन एक दूसरे का नाम जुबान पर आते ही, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं. 

दोनों नेताओं की एक दूसरे की तारीफ में कॉमन बात जात-पात सुनने को  मिलती है. चिराग पासवान को ये कहते भी सुना जा चुका है, प्रशांत जी बिहार की राजनीति में एक ईमानदार भूमिका निभा रहे हैं, जिसकी मैं सराहना करता हूं. और, ठीक वैसे ही प्रशांत किशोर ने भी कहा था, बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का आना बिहार के लिए अच्छी बात है... नया लड़का है, जो जात-पात की बात नहीं करता.

चिराग पासवान को लेकर प्रशांत किशोर यहां तक कह चुके हैं कि बिहार को अगले 20-25 साल की राजनीति के लिए युवा नेतृत्व की जरूरत है. पहले तो चिराग पासवान भी सभी सीटों पर लड़ने जैसी बात कर चुके हैं. बाद में सफाई भी दे चुके हैं. लेकिन प्रशांत किशोर तो शुरू से ही 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते आ रहे हैं - सवाल यही बचता है कि क्या दोनों किसी तरह का चुनावी गठबंधन भी कर सकते हैं?

क्या चिराग और प्रशांत किशोर साथ आ सकते हैं?

चिराग पासवान और प्रशांत किशोर ने अलग अलग इंटरव्यू में बिहार की राजनीति को लेकर अपनी बात कही है. चिराग पासवान ने एनडीए में अपनी हैसियत नमक जैसी बताई है. चाहें तो हैसियत भी समझ सकते हैं, और अहमियत के तौर पर भी. प्रशांत किशोर ने भी जन सुराज पार्टी के संभावित चुनावी प्रदर्शन को लेकर अपनी बात रखी है. 

प्रशांत किशोर के साथ संबंधों और गठबंधन की संभावना के सवाल पर चिराग पासवान कहते हैं, राजनीति में कभी ना नहीं कहना चाहिए... लेकिन फिलहाल, मेरे पास वैकल्पिक गठबंधनों की तलाश करने का कोई कारण नहीं है.' 

ठीक बोल रहे हैं चिराग पासवान. एनडीए में वो अपना खोया हुआ करीब करीब सब कुछ पा चुके हैं. बीजेपी की मदद में जो कुछ भी गंवाया था, वापस मिल चुका है. लेकिन, मन में टीस तो है ही. महत्वाकांक्षा भी होगी ही. मुख्यमंत्री बनकर चिराग पासवान को पिता का सपना भी पूरा करना है. 

तेजस्वी यादव पर हमेशा ही हमलावर रहने वाले प्रशांत किशोर अब चिराग पासवान को बेहतर नेता बता रहे हैं. बीबीसी के साथ बातचीत में प्रशांत किशोर समझा रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने 2020 में जो 75 सीटें जीती थी, उनमें 38 सीटें तो चिराग पासवान की बदौलत आई थीं. और अपनी दलील को पुख्ता करने के लिए प्रशांत किशोर 2024 के आम चुनाव का हवाला देते हैं, 'लोकसभा चुनाव प्रमाण है... अगर तेजस्वी की इतनी लोकप्रियता थी कि वो 80 सीटें ला सकें तो लोकसभा में तीन सीट पर कैसे आ गए.'

क्या ये सब चिराग पासवान को यकीन दिलाने के लिए प्रशांत किशोर बातें कर रहे हैं? क्या चिराग पासवान और प्रशांत किशोर अपनी रणनीति फाइनल कर चुके हैं, सिर्फ घोषणा बाकी है? क्या चिराग पासवान और प्रशांत किशोर साथ आ सकते हैं?

देखा जाए तो चिराग पासवान और प्रशांत किशोर को एक दूसरे की सख्त जरूरत है. जो चिराग पासवान के पास है, प्रशांत किशोर के पास नहीं हैं. और इसका उलटा भी बिल्कुल ऐसा ही है. प्रशांत किशोर के लिए चिराग पासवान सही चेहरा हैं, और चिराग पासवान के लिए प्रशांत किशोर सभी जरूरी संसाधन मुहैया करा सकते हैं. जैसे सोने को सुंगध मिल जाये.

