scorecardresearch
 

Feedback

'कमजोर कड़ी' से किंग बने नीतीश कुमार ने चुपके से कैसे पलटी बाजी, जानिये

नीतीश कुमार की छवि, उनके प्रति सहानुभूति, महिला वोटरों का समर्थन, शराबबंदी का प्रभाव और चुनाव से पहले किया गया डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बिहार विधानसभा चुनाव में फायदेमंद साबित हुए है - नतीजे संकेत दे रहे हैं कि सत्ता विरोधी नहीं, बल्कि ये सत्ता समर्थक लहर का असर है.

Advertisement
X
नीतीश कुमार से साबित किया वो अब भी सुशासन बाबू हैं, और आगे भी रहेंगे. (Photo: ITG)
नीतीश कुमार से साबित किया वो अब भी सुशासन बाबू हैं, और आगे भी रहेंगे. (Photo: ITG)

ये नीतीश कुमार की जीत है. और, ये नीतीश कुमार ही हैं जिनकी बदौलत जेडीयू ने बीजेपी से कहीं आगे बढ़कर बिहार चुनाव में प्रदर्शन किया है - सबसे बड़ी बात नीतीश कुमार को बिहार के वोटर की पूरी सहानुभूति भी मिली है. बीच बीच में नीतीश कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर की बात हो रही थी, लेकिन नतीजे तो सत्ता समर्थक लहर का संकेत दे रहे हैं.

ये सहानुभूति भी नीतीश कुमार को करीब करीब वैसी ही मिली है, जैसी 2015 में उनके डीएनए पर सवाल उठाने जैसा ही असर था. जिस तरह से उनको बीमार मुख्यमंत्री और भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह बताया गया - लोगों ने पूरी तरह नकार दिया है.  

और सबसे बड़ी बात नीतीश कुमार की माफी लोगों ने कबूल कर ली है. अव्वल तो वो बीजेपी नेतृत्व से माफी मांग रहे थे. महागठबंधन के साथ जाने को लेकर बार बार दोहराते रहे कि 'दो बार गलती हो गई थी, अब कहीं नहीं जाएंगे' - और मोदी-शाह ही नहीं बिहार के लोगों ने भी नीतीश कुमार की माफी कबूल कर ली है. 

सम्बंधित ख़बरें

jdu big win in bihar
तेजस्वी के MY पर सटीक लगा नीतीश का तीर, JDU के 4 में से 3 मुस्लिम कैंडिडेट आगे 
giriraj singh
'बिहार की जीत हमारी है, अब बंगाल की बारी है...' रुझानों पर बोले गिरिराज सिंह 
Bihar Big Facts
आज फैसला... बिहार में बनेगी किसकी सरकार? जान लें Bihar से जुड़ी ये 10 खास बातें  
Bihar Election Results 2025
आज कौन मारेगा बाजी? नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव, जानें क्या कहती है ज्योतिषियों की भविष्यवाणी 
bihar elections result 2025 muslim dominated seats
मुस्लिम बहुल सीटों पर किसकी फतह? कितनी ऊंची जा पाएगी ओवैसी की पतंग 

1. वोटिंग से पहले कैश ट्रांसफर का सीधा असर

चुनाव की घोषणा होने से पहले ही बिहार सरकार ने पहली बार में 75 लाख महिलाओं के खाते में सीधे 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए गए थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दिल्ली से इस योजना को लॉन्च किया. बाद में ऐसी लाभार्थी महिलाओं की संख्या एक करोड़ से ऊपर हो गई थी. 

Advertisement

बिहार चुनाव में एनडीए की तरफ से ये सबसे बड़ा मास्टरस्ट्रोक साबित हो रहा लगता है. हालांकि, महागठबंधन की तरफ से एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई. ये लोन अमाउंट है, या अनुदान? लेकिन लोगों पर लगता नहीं कि कोई असर हो पाया.

जब तेजस्वी यादव को लगा कि नीतीश कुमार के इस दांव से बाजी हाथ से फिसल सकती है तो जीविका दीदियों के लिए उनकी तरफ से नई घोषणाएं हुईं - 30 हजार रुपये महीना वेतन और सरकारी नियुक्ति के अलावा और भी सुविधाएं. 

लेकिन, लोगों को देने के वादे के मुकाबले मिल जाने पर ज्यादा भरोसा हुआ. डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का ये प्रयोग मध्य प्रदेश और कई राज्यों में सफल रहा है. 

2. शराबबंदी पर लोगों ने लगाई मुहर

2015 के चुनाव में महागठबंधन का नेता रहते हुए ही नीतीश कुमार ने शराबबंदी की अहमियत समझ ली थी. महिलाओं के एक कार्यक्रम में जैसे ही ये मांग उठी नीतीश कुमार ने मौके पर ही ऐलान कर दिया कि सत्ता में लौटे तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी लालू करेंगे - और चुनावी वादा निभाया भी.

शराबबंदी लागू होने के बाद कई तरह के सवाल उठे. अदालतों में ज्यादा मामले पहुंचने पर भी आपत्ति जताई गई. लेकिन, नीतीश कुमार एक बार शराबबंदी लागू करने के बाद पीछे नहीं हटे. 

Advertisement

जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने जरूर ये वादा किया था कि उनकी सरकार बनी तो वो शराबबंदी खत्म कर देंगे. तेजस्वी यादव की तरफ से खुलकर तो कोई वादा नहीं किया गया था, लेकिन समीक्षा की बात जरूर हो रही थी - जनादेश से साफ हो गया है कि बिहार के लोग, खासकर महिलाएं शराबबंदी को कायम रखना चाहते हैं. 

3. ब्रांड नीतीश पर वोटर का विश्वास 

2005 से नीतीश कुमार ने लोगों के बीच 'सुशासन बाबू' की जो छवि बनाई है, बिहार चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि वो अब भी कायम है. बिहार में बिजली व्यवस्था और सूबे के कोने कोने तक अच्छी सड़कें, लोगों को आगे भी विकास जारी रहने का विश्वास दिलाया है. 

चुनाव से पहले हत्या की कई घटनाओं की वजह से कानून व्यवस्था को लेकर कई बार सवाल जरूर उठे, लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने 'जंगलराज' की याद दिलाई, और जल्दी ही न्यूट्रलाइज कर दिया.

बेशक नीतीश कुमार की छवि 'पलटू राम' वाली बना दी गई, लेकिन काम के बूते जेडीयू नेता ने सारे सवालों का जवाब दे दिया है. 

4. महिला वोटर का नीतीश पर भरोसा

महिलाओं के लिए तो नीतीश कुमार ने कुर्सी पर बैठते ही स्कीम शुरू कर दी थी. जिन लड़कियों को नीतीश कुमार ने स्कूल जाने के लिए साइकिल दी, वे अब बड़ी हो गईं. घर बसा लिया, और नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए और भी योजनाएं लागू की - नौकरियों और पंचायतों में आरक्षण के साथ साथ आशा वर्कर को मिल रही सुविधाओं में इजाफा की घोषणाओं ने भी रंग दिखाया है. 

Advertisement

महिलाओं के लिए वादे तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की तरफ से भी किए गए, लेकिन नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले भी फायदा पहुंचाकर भरोसा बनाए रखा. ये भरोसा भी कि ये महिलाओं के लिए योजनाएं चलती रहेंगी.

5. सहानुभूति भी नीतीश कुमार को मिली है

नीतीश कुमार पर निजी हमले भी बहुत हुए. प्रशांत किशोर तो तीन साल से उनके खिलाफ कैंपेन ही चला रहे थे. ये ठीक है कि प्रशांत किशोर के निशाने पर तेजस्वी यादव भी हुआ करते थे - लेकिन नीतीश कुमार की सेहत पर जिस तरह सवाल उठाए गए, लगता है बिहार के लोगों को अच्छा नहीं लगा. 

तेजस्वी यादव तो नीतीश कुमार को बीमार मुख्यमंत्री और भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह तक कहने लगे थे - और प्रशांत किशोर ने तो बिहार सरकार से मुख्यमंत्री का हेल्थ बुलेटिन जारी करने की मांग कर डाले थे. नतीजों से सबको नामंजूर कर दिया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mokama Election
    Mahua Chunav
    Raghopur Election
    Dharmendra Health
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement