इंटरनेट बंद, स्कूल-कॉलेज भी नहीं खुले... ओडिशा के सुंदरगढ़ में हिंसक झड़प के बाद कैसे हैं हालात

ओडिशा के सुंदरगढ़ में दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है. मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. हालात को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं. इसी के साथ पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है.

हिंसा के बाद शहर में भारी पुलिस फोर्स तैनात. (Photo: Representational)
हिंसा के बाद शहर में भारी पुलिस फोर्स तैनात. (Photo: Representational)

ओडिशा के सुंदरगढ़ में हुई हिंसक झड़प के बाद हालात को काबू में रखने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है. इस मामले में अब तक दो लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है. हिंसा में कम से कम 12 लोग घायल हुए थे, जिनमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं.

एजेंसी के अनुसार, घटना सुंदरगढ़ शहर के रीजेंट मार्केट इलाके में उस समय हुई, जब दो समुदायों के बीच कुछ खाद्य पदार्थों को लेकर कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद हिंसा में बदल गया. दोनों पक्षों की ओर से पत्थरबाजी हुई और धारदार हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हालात बिगड़ते देख पुलिस और प्रशासन को तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा.

पश्चिमी रेंज के डीआईजी ब्रजेश राय ने बताया कि हिंसा में शामिल होने के संदेह में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य लोगों की पहचान की जा रही है और लगातार छापेमारी जारी है. उन्होंने कहा कि गुरुवार शाम करीब 5 बजे के बाद से किसी भी तरह की हिंसा की सूचना नहीं है, स्थिति अब कंट्रोल में है.

हालात को देखते हुए सुंदरगढ़ जिला मुख्यालय में सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है. अतिरिक्त नौ प्लाटून सशस्त्र बलों को तैनात किया गया है. अब शहर में कुल 19 प्लाटून पुलिस बल तैनात है. इसके साथ ही एहतियात के तौर पर राउरकेला और राजगांगपुर जैसे आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है.

जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी है. शुक्रवार शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी. सुंदरगढ़ के जिलाधिकारी शुभंकर मोहापात्रा ने बताया कि एहतियातन नगर पालिका क्षेत्र में सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद रखे गए हैं. इसके अलावा मेडिकल स्टोर, दूध सप्लाई और अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद हैं.

प्रशासन ने किसी भी तरह की सभा, रैली या प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक लगा दी है. जिला प्रशासन दोनों समुदायों के वरिष्ठ सदस्यों के संपर्क में है. शांति समिति की बैठक की तैयारी की जा रही है. लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें. सुंदरगढ़ की एसपी अमृत पाल कौर ने कहा कि हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं. संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई है.

