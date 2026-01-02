scorecardresearch
 
पुरी में दर्दनाक सड़क हादसा... SUV की टक्कर से 5 साल के बच्चे की मौत, दो घायल

ओडिशा के पुरी शहर में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया. यहां ग्रैंड रोड पर एक तेज रफ्तार SUV ने स्कूटर को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे स्कूटर पर सवार पांच साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

सड़क हादसे में पांच साल के बच्चे की गई जान. (Photo: Representational)
ओडिशा के पुरी शहर में एक दर्दनाक हादसे में मासूम बच्चे की जान चली गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा उस वक्त हुआ, जब एक तेज रफ्तार एसयूवी ने स्कूटर को पीछे से टक्कर मार दी. घटना के बाद ग्रैंड रोड पर अफरा-तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

एजेंसी के अनुसार, मृतक की पहचान पुरी के रहने वाले पांच वर्षीय श्रेयांश डे के रूप में हुई है. हादसे में एक अन्य बच्चा और एक युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल पुरी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है. डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है.

यह हादसा जगन्नाथ मंदिर की ओर जाने वाली ग्रैंड रोड पर हुआ. पुलिस का कहना है कि स्कूटर पर सवार तीनों लोग सड़क पर जा रहे थे, तभी पीछे से आ रही एक एसयूवी ने उन्हें टक्कर मार दी. 

यह भी पढ़ें: UP के मुरादाबाद में दर्दनाक हादसा, बथुआ तोड़ने गईं दो सगी बहनें ट्रेन की चपेट में आईं, रेलवे ट्रैक पर दर्दनाक मौत

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया. हादसे में घायल बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हादसे के बाद कुछ देर के लिए ग्रैंड रोड पर यातायात प्रभावित रहा. पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि हादसा तेज रफ्तार, लापरवाही से वाहन चलाने या किसी अन्य कारण से हुआ.

