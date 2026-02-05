मॉरीशस के पास जहाज से ओडिशा का मर्चेंट नेवी कैडेट लापता, परिवार ने जताई साजिश की आशंका

ओडिशा के भद्रक जिले का एक युवा मर्चेंट नेवी अधिकारी मॉरीशस के पास समुद्री इलाके में ड्यूटी के दौरान रहस्यमय हालात में लापता हो गया है. इस घटना से उसके परिवार में भारी चिंता का माहौल है, जबकि समुद्र में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. लापता युवक की पहचान सार्थक महापात्रा के रूप में हुई है, जो एंग्लो-ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट कंपनी के साथ कैडेट के तौर पर कार्यरत था. वह EA जर्सी नामक जहाज पर तैनात था, जो पश्चिमी अफ्रीका से सिंगापुर लौट रहा था.

परिवार के अनुसार, सार्थक ने 14 जुलाई 2025 को एंग्लो-ईस्टर्न कंपनी जॉइन की थी. 2 फरवरी को उसने अपनी मां से वीडियो कॉल पर बात की थी और उसी दिन अन्य रिश्तेदारों व दोस्तों से भी संपर्क में था. लेकिन 3 फरवरी को जब मां ने फोन किया तो कॉल रिसीव नहीं हुआ. इसके बाद परिवार की चिंता बढ़ने लगी.

जहाज पर आखिरी बार केबिन में देखा गया

शिपिंग कंपनी ने बाद में परिवार को एक आधिकारिक पत्र भेजकर जानकारी दी कि सार्थक लापता है और उसकी तलाश शुरू कर दी गई है. कंपनी के मुताबिक, 3 फरवरी की सुबह सार्थक को आखिरी बार अपने केबिन में जाते देखा गया था. सुबह करीब 8:30 बजे जब चीफ ऑफिसर ने उसे देखने के लिए केबिन खोला, तो वह खाली मिला.

इसके बाद पूरे जहाज पर तुरंत सर्च ऑपरेशन चलाया गया. अलार्म बजाकर सभी क्रू मेंबर्स की गिनती की गई, जिसमें साफ हो गया कि सार्थक जहाज पर मौजूद नहीं है. इसके बाद जहाज की रफ्तार कम की गई और आसपास के समुद्री इलाके में खोज तेज कर दी गई.

मॉरीशस से भी शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन

घटना की सूचना मॉरीशस के मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को दी गई, जिसके बाद समुद्र में समन्वित सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. हालांकि, रिपोर्ट लिखे जाने तक सार्थक का कोई सुराग नहीं मिल सका था. परिवार का कहना है कि 2 फरवरी के बाद से उनसे संपर्क की सारी कोशिशें नाकाम रही हैं.

मां का आरोप- साजिश की आशंका

सार्थक की मां ने कहा कि उनका बेटा पिछले 16 महीनों से कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा था और सिर्फ दो महीने बाकी थे. यह उसका आखिरी जहाज था और इसके बाद उसे थर्ड ऑफिसर पद पर प्रमोशन मिलना था. उन्होंने बताया कि सार्थक अपने काम से खुश था और किसी तरह की परेशानी की बात कभी नहीं कही.

मां का कहना है कि 3 फरवरी को बेटे के दोस्तों के फोन आए, जिन्होंने पता पूछने की कोशिश की. बाद में कंपनी से जुड़े लोगों ने घर आकर मिसिंग लेटर दिया. उन्होंने सवाल उठाया कि समुद्र के बीच जहाज पर एक व्यक्ति अपने कमरे से कैसे गायब हो सकता है. उनका आरोप है कि यह एक सोची-समझी साजिश हो सकती है और उन्होंने उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग की है.

