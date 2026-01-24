scorecardresearch
 
एक घर, एक युवक और तेंदुआ... चाकू से हुई खौफनाक भिड़ंत, शख्स गंभीर रूप से घायल

ओडिशा के कटक जिले के अनंतप्रसाद गांव में फार्महाउस के अंदर तेंदुए से युवक की भीषण भिड़ंत हो गई. तेंदुए के हमले में युवक सुभ्रांशु भोल गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि बचाव में चाकू से किए गए वार में तेंदुए की मौत हो गई. घायल युवक को एससीबी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वन विभाग मामले की जांच कर रहा है.

तेंदुए से युवक की भिड़ंत. (Photo: Representational)
तेंदुए से युवक की भिड़ंत. (Photo: Representational)

ओडिशा के कटक जिले में शुक्रवार रात एक फार्महाउस के अंदर उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक युवक का आमना-सामना सीधे तेंदुए से हो गया. हालात इतने खतरनाक थे कि युवक ने अपनी जान बचाने के लिए रसोई में रखे चाकू से तेंदुए पर हमला कर दिया. इस संघर्ष में तेंदुए की मौत हो गई, जबकि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. अधिकारियों ने शनिवार को इस घटना की पुष्टि की.

दरअसल, यह घटना कटक जिले के अनंतप्रसाद गांव की है, जो नरसिंहपुर वेस्ट फॉरेस्ट रेंज में स्थित है. घायल युवक की पहचान सुभ्रांशु भोल के रूप में हुई है. घटना के बाद उन्हें पहले नजदीकी अस्पताल ले जाया गया और बाद में गंभीर हालत को देखते हुए कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया.

यह भी पढ़ें: ओडिशा में 2 बच्चियों से दरिंदगी, 24 घंटे में 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 नाबालिग भी शामिल

घर में घुसा तेंदुआ, अचानक हुआ हमला

सुभ्रांशु के पिता सुधर्शन भोल ने बताया कि उनका बेटा रात के समय फार्महाउस में मौजूद था. इसी दौरान बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई. जब सुभ्रांशु दरवाजा खोलकर बाहर देखने गया, तभी तेंदुए ने अचानक घर में छलांग लगा दी और उस पर झपट पड़ा.

उन्होंने बताया कि सुभ्रांशु ने पहले तेंदुए को भगाने की कोशिश की, लेकिन तेंदुआ लगातार उस पर हमला करता रहा. हालात बिगड़ते देख सुभ्रांशु ने पास ही रखे रसोई के चाकू को उठा लिया और खुद को बचाने के लिए तेंदुए पर वार करना शुरू कर दिया.

चाकू से हमला कर बचाई जान

पिता के अनुसार, चाकू से कई वार लगने के बाद तेंदुआ कमजोर पड़ गया. इसके बाद सुभ्रांशु किसी तरह खुद को एक कमरे में बंद करने में कामयाब रहा और फोन कर अपने पिता को घटना की जानकारी दी. इसके बाद एंबुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल पहुंचाया गया.

वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर फार्महाउस से तेंदुए के शव को कब्जे में ले लिया है. अतिरिक्त वन संरक्षक मनोज पात्रा ने बताया कि युवक को शरीर में कई जगह गंभीर चोटें आई हैं और उसका इलाज जारी है.

जांच में जुटा वन विभाग

मनोज पात्रा ने कहा कि यह जांच की जा रही है कि तेंदुआ आखिर फार्महाउस तक कैसे पहुंचा. वन विभाग पूरे मामले की पड़ताल कर रहा है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और वन विभाग आसपास के क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा रहा है.

फिलहाल घायल युवक का इलाज एससीबी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है और वन विभाग इस बात की जांच कर रहा है कि जंगली जानवर आबादी वाले इलाके तक कैसे पहुंचा.

---- समाप्त ----
