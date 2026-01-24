scorecardresearch
 
ओडिशा में 2 बच्चियों से दरिंदगी, 24 घंटे में 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 नाबालिग भी शामिल

ओडिशा के नयागढ़ जिले में दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दो मासूम बच्चियों को हवस का शिकार बनाया गया. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों ही मामलों में 24 घंटे के भीतर तीन आरोपियों को दबोच लिया है. इन आरोपियों में दो नाबालिग लड़के भी शामिल हैं.

नयागढ़ रेप कांड में नाबालिग ही निकले दरिंदे, पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई. (Photo: Representational)
ओडिशा के नयागढ़ जिले से सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दो नाबालिग बच्चियों के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है. पुलिस ने इन जघन्य अपराधों के सिलसिले में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से दो आरोपी नाबालिग हैं. पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए महज 24 घंटे के भीतर ही सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया.

नयागढ़ की एसपी एस. सुश्री ने बताया कि पहली घटना रनपुर थाना क्षेत्र की है, जहां गुरुवार को 10 साल की एक मासूम बच्ची के साथ दो लोगों ने गैंगरेप किया. आरोपी बच्ची को बहला-फुसलाकर एक सुनसान जगह पर ले गए. वहां इस वारदात को अंजाम दिया. इसका खुलासा तब हुआ जब पीड़िता की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. इस मामले में एक बालिग और एक नाबालिग आरोपी है.

पुलिस के अनुसार, दूसरी घटना सरनकुल थाना क्षेत्र की है. यहां महज 8 साल की एक बच्ची के साथ रेप किया गया. इस मामले में आरोपी भी एक नाबालिग लड़का ही है. बताया जा रहा है कि बच्ची अपने पड़ोसी के घर गई थी, तभी आरोपी उसे एकांत स्थान पर ले गया. उसके साथ दरिंदगी की गई. पुलिस ने इस मामले में भी तत्परता दिखाते हुए आरोपी नाबालिग को हिरासत में ले लिया है.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए नयागढ़ एसडीपीओ दीप्ति प्रधान ने बताया कि क्राइम स्पॉट पर साइंटिफिक टीम ने बारीकी से जांच की है. पुख्ता सबूत जुटाया गया है. रनपुर मामले के आरोपियों को अदालत में पेश किया गया है, जबकि सरनकुल मामले के नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया है. पुलिस कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा.

इन दोनों ही घटनाओं ने स्थानीय स्तर पर लोगों को झकझोर कर रख दिया है, खासकर आरोपियों में नाबालिगों की संलिप्तता ने सामाजिक विशेषज्ञों और प्रशासन के सामने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस दोनों मामलों की विस्तृत जांच में जुटी है. आरोपियों के आपराधिक इतिहास का भी पुलिस पता लगा रही है. पीड़ित बच्चियों की काउंसलिंग की जा रही है.

Advertisement
Advertisement

