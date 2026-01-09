ओडिशा: बालासोर के स्कूल में बड़ा हादसा, कंक्रीट स्लैब गिरने से छात्र की मौत

ओडिशा के बालासोर जिले के बलियापाल ब्लॉक में गुरुवार को एक सरकारी स्कूल परिसर में हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. स्कूल समय के दौरान गिरा कंक्रीट स्लैब एक कक्षा पांच के छात्र की जान ले गया. मृतक छात्र की पहचान प्रह्लाद धाला के रूप में हुई है, जो बलियापाल ब्लॉक के बड़स अपर प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना दोपहर के रेसेस ब्रेक के दौरान हुई, जब छात्र स्कूल परिसर में खेल रहे थे. इसी दौरान स्कूल में नए भवन के निर्माण कार्य के तहत लगाया गया एक कंक्रीट स्लैब अचानक टूटकर गिर पड़ा. स्लैब सीधे प्रह्लाद पर गिरा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

घटना के तुरंत बाद स्कूल प्रशासन और स्थानीय लोगों ने घायल छात्र को बलियापाल आईडीसीओ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए बालासोर स्थित एम्स, रेमुना रेफर कर दिया. हालांकि, इलाज के दौरान प्रह्लाद ने दम तोड़ दिया और अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया.

इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया है. अभिभावकों, स्थानीय निवासियों और जनप्रतिनिधियों ने स्कूल प्रशासन और शिक्षा विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं. लोगों का कहना है कि जब स्कूल परिसर में बच्चे मौजूद थे, तब निर्माण कार्य कराना और भारी कंक्रीट संरचनाएं लगाना बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

यह हादसा ऐसे समय में हुआ है, जब राज्य में स्कूलों में सुरक्षा को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं. कुछ सप्ताह पहले कोरापुट जिले के एक सरकारी आवासीय स्कूल में भी ऐसा ही हादसा सामने आया था, जहां कथित तौर पर एक पट्ट गिरने से कक्षा तीन के एक छात्र की मौत हो गई थी और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ था.

स्कूल के प्रधानाध्यापक ने उस घटना को लेकर बताया था कि दोपहर के भोजन के समय खेलते हुए छात्रों पर साइनबोर्ड गिर गया था. उन्होंने स्वीकार किया था कि साइनबोर्ड हटाने की योजना थी, लेकिन कुछ कारणों से ऐसा नहीं हो सका.

