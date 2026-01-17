scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

BJD नेता के घर ED का छापा, नोटों से ऊपर तक भरी मिली अलमारी

ओडिशा के गंजाम में अवैध खनन की जांच ने उस वक्त सनसनी फैला दी, जब ईडी की छापेमारी में नोटों से भरी अलमारियां सामने आईं. बीजेडी नेता हृषिकेश पाढ़ी से जुड़े ठिकानों पर हुई कार्रवाई ने रेत माफिया, टैक्स चोरी और राजनीतिक संरक्षण के गठजोड़ को फिर सवालों के घेरे में ला दिया.

Advertisement
X
ओडिशा के गंजाम जिले में छापेमारी हुई थी (फोटो- ITG)
ओडिशा के गंजाम जिले में छापेमारी हुई थी (फोटो- ITG)

ईडी ने शुक्रवार को अवैध खनन मामले के सिलसिले में गंजाम जिले के बीजू जनता दल के उपाध्यक्ष और ठेकेदार हृषिकेश पाढ़ी के आवास पर छापेमारी की. इस दौरान भारी मात्रा में नकदी बरामद की, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई.

ईडी के अधिकारियों को अलमारियां नोटों के बंडलों से भरी हुई मिलीं, जिससे जांच दल तलाशी अभियान के दौरान देखकर दंग रह गया.

पाढ़ी के कथित नेटवर्क और वित्तीय संपर्कों के आधार पर, ईडी ने गंजाम जिले में लगभग 20 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की. इसके अलावा, बरहामपुर शहर में कई व्यापारियों के आवासों पर भी तलाशी जारी है, जिनमें बिजीपुर, लांजीपल्ली, जयप्रकाश नगर और न्यू बस स्टैंड के पास के इलाके शामिल हैं.

सम्बंधित ख़बरें

ED action in seven states
7 राज्य, 26 ठिकाने और PMLA के तहत एक्शन... ED ने किया इंटरस्टेट ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़
Ranchi ED Office: CCTV जांच पर सियासी घमासान, जानें...
Supreme court takes major step in wb government and ed clash
ED बनाम पश्चिम बंगाल सरकार... सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
क्या ममता को ED से फाइल छीनकर ले जाना महंगा पड़ेगा? देखें खबरदार
Supreme Court issues notice to Bengal government in I-PAC ED raid case
I-PAC मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, देखें

ये छापेमारी हृषिकेश पाढ़ी और उनके सहयोगियों से जुड़े कर चोरी और बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के संबंध में की जा रही है. हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय ने अभी तक जब्त की गई नकदी के स्रोत और सटीक राशि के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

जिले में कई रेत माफियाओं ने कथित तौर पर ऑटो मालिकों, ट्रैक्टर चालकों और पान एवं मिठाई की दुकानों के मालिकों के नाम पर रेत पट्टे हासिल करके भारी अवैध कमाई की.

Advertisement

कम से कम छह ऐसे रेत माफियाओं के खिलाफ सबूतों के आधार पर, ईडी ने कार्रवाई शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई. आगे की जांच जारी है और जांच बढ़ने के साथ-साथ और अधिक जानकारी सामने आने की उम्मीद है.

ये परिसर दलालों, गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले माफियाओं और उनके व्यापारिक साझेदारों के हैं. इनमें गुंडे और बाहुबली शामिल हैं, जो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए स्थानीय निवासियों का शोषण और उन्हें आतंकित करते हुए जबरन छोटे खनिजों का अवैध खनन करते हैं.

इससे पहले, ईडी ने गंजाम जिले में फर्जी और मनगढ़ंत दस्तावेजों का उपयोग करके छोटे खनिजों के अवैध खनन और परिवहन में शामिल विभिन्न रेत माफियाओं के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के आधार पर एक ईसीआईआर दर्ज करके जांच शुरू की थी.

हाल ही में, सीएजी ने गंजाम जिले में रुशिकुल्या, बाहुदा और बड़ा नदियों के नदी तल पर बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध खनन को उजागर किया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हो रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement