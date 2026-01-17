BJD नेता के घर ED का छापा, नोटों से ऊपर तक भरी मिली अलमारी

ईडी ने शुक्रवार को अवैध खनन मामले के सिलसिले में गंजाम जिले के बीजू जनता दल के उपाध्यक्ष और ठेकेदार हृषिकेश पाढ़ी के आवास पर छापेमारी की. इस दौरान भारी मात्रा में नकदी बरामद की, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई.

ईडी के अधिकारियों को अलमारियां नोटों के बंडलों से भरी हुई मिलीं, जिससे जांच दल तलाशी अभियान के दौरान देखकर दंग रह गया.

पाढ़ी के कथित नेटवर्क और वित्तीय संपर्कों के आधार पर, ईडी ने गंजाम जिले में लगभग 20 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की. इसके अलावा, बरहामपुर शहर में कई व्यापारियों के आवासों पर भी तलाशी जारी है, जिनमें बिजीपुर, लांजीपल्ली, जयप्रकाश नगर और न्यू बस स्टैंड के पास के इलाके शामिल हैं.

ये छापेमारी हृषिकेश पाढ़ी और उनके सहयोगियों से जुड़े कर चोरी और बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के संबंध में की जा रही है. हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय ने अभी तक जब्त की गई नकदी के स्रोत और सटीक राशि के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

जिले में कई रेत माफियाओं ने कथित तौर पर ऑटो मालिकों, ट्रैक्टर चालकों और पान एवं मिठाई की दुकानों के मालिकों के नाम पर रेत पट्टे हासिल करके भारी अवैध कमाई की.

कम से कम छह ऐसे रेत माफियाओं के खिलाफ सबूतों के आधार पर, ईडी ने कार्रवाई शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई. आगे की जांच जारी है और जांच बढ़ने के साथ-साथ और अधिक जानकारी सामने आने की उम्मीद है.

ये परिसर दलालों, गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले माफियाओं और उनके व्यापारिक साझेदारों के हैं. इनमें गुंडे और बाहुबली शामिल हैं, जो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए स्थानीय निवासियों का शोषण और उन्हें आतंकित करते हुए जबरन छोटे खनिजों का अवैध खनन करते हैं.

इससे पहले, ईडी ने गंजाम जिले में फर्जी और मनगढ़ंत दस्तावेजों का उपयोग करके छोटे खनिजों के अवैध खनन और परिवहन में शामिल विभिन्न रेत माफियाओं के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के आधार पर एक ईसीआईआर दर्ज करके जांच शुरू की थी.

हाल ही में, सीएजी ने गंजाम जिले में रुशिकुल्या, बाहुदा और बड़ा नदियों के नदी तल पर बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध खनन को उजागर किया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हो रहा है.

