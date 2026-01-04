scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ओडिशा: पत्थर की खदान में अवैध खनन के लिए विस्फोट, 2 की मौत... मलबे में दबे कई लोग

ढेंकनाल में एक पत्थर की खदान में खनन के दौरान विस्फोट हो गया. जिससे मलबे में कई मजदूर दब गए. यह विस्फोट शनिवार की रात को हुआ. फिलहाल बचाव दल की तरफ से फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है.

Advertisement
X
विस्फोट के बाद फंसे लोगों के रेस्क्यू में जुटा बचाव दल. (Photo: Screengrab)
विस्फोट के बाद फंसे लोगों के रेस्क्यू में जुटा बचाव दल. (Photo: Screengrab)

ओडिशा में ढेंकनाल जिले के मोटांगा पुलिस स्टेशन इलाके में शनिवार देर रात एक पत्थर की खदान में बड़ा धमाका हुआ. जिससे 2 लोगों की मौत हो गई. जबकि कई लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका है. जिनके रेस्क्यू के लिए बचाव दल अभियान चला रहा है. वहीं इस विस्फोट से इलाके में अवैध खनन गतिविधि को लेकर चिंता भी बढ़ गई है. यह धमाका गोपालपुर गांव के पास एक अवैध खदान में हुआ.

घटना की जानकारी लगते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची व इलाके को सुरक्षित कर लिया. वहीं सूचना मिलने पर ओडापाड़ा तहसीलदार और मोटांगा पुलिस स्टेशन के कर्मी खदान पर पहुंचे और शुरुआती जांच शुरू की. पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया, ताकि आम लोगों के प्रवेश को रोका जा सके. साथ ही प्रभावित क्षेत्र के पास आवाजाही को भी रोक दिया गया है.

यह भी पढ़ें: पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी, वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी... छत्तीसगढ़ में हिंसक हुआ कोयला खदान विरोध प्रदर्शन

सम्बंधित ख़बरें

अब तक कुल 7 शव बरामद किए गए (Photo: PTI)
सोनभद्र खदान हादसा: 72 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बंद, मलबे से अब तक 7 शव बरामद
NDRF ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन (Photo: Screengrab)
धनबाद के खदानों से जहरीली गैस का रिसाव, एक की मौत, शिफ्ट किए गए 1,000 से ज्यादा लोग
करंट लगाकर काले हिरण का शिकार, 30KG मांस बरामद एक गिरफ्तार, चार फरार
सड़क हादसे में पांच साल के बच्चे की गई जान. (Photo: Representational)
पुरी में दर्दनाक सड़क हादसा... SUV की टक्कर से 5 साल के बच्चे की मौत, दो घायल
गैरेज के अंदर रात भर की गई युवकों की पिटाई
ओडिशा: चोरी के शक में 2 युवकों की पीट-पीटकर हत्या, हिरासत में आरोपी

तहसीलदार और मोटांगा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज (IIC) सहित कई वरिष्ठ अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए पूरी रात मौके पर मौजूद रहे. दावा किया गया है कि धमाके के बाद खदान के अंदर मिट्टी का एक हिस्सा ढह गया था. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ढेंकनाल जिला खनन कार्यालय ने पहले 8 सितंबर, 2025 को ब्लास्टिंग की अनुमति न होने का हवाला देते हुए पट्टेदार को बंद करने का निर्देश जारी किया था. इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन करते हुए साइट पर ब्लास्टिंग जारी रही.

Advertisement

अधिकारियों ने बताया कि मजदूरों का पता लगाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि यह घटना देर रात हुई थी. फिलहाल मौके पर राहत-बचाव कार्य जारी है. वहीं स्थानीय लोग भी पट्टा खत्म होने के बाद खनन को लेकर सवाल उठा रहे हैं. हालांकि खदान का पट्टा खत्म होने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. फायर ऑफिसर ने बताया कि हमें कल रात घटना के बारे में जानकारी मिली.

आदेश मिलने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौके पर सात टीमें भेजी गईं. हमें गड्ढे में एक शरीर का हिस्सा मिला है. इतने बड़े पत्थरों को हाथ से हटाना मुश्किल है, इसलिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा. डॉग स्क्वॉड भी मौके पर पहुंच गए हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और स्थिति सामान्य होने में कुछ और समय लग सकता है. क्योंकि पत्थरों को हटाने में समय लग रहा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement