ओडिशा: पत्थर की खदान में अवैध खनन के लिए विस्फोट, 2 की मौत... मलबे में दबे कई लोग

ओडिशा में ढेंकनाल जिले के मोटांगा पुलिस स्टेशन इलाके में शनिवार देर रात एक पत्थर की खदान में बड़ा धमाका हुआ. जिससे 2 लोगों की मौत हो गई. जबकि कई लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका है. जिनके रेस्क्यू के लिए बचाव दल अभियान चला रहा है. वहीं इस विस्फोट से इलाके में अवैध खनन गतिविधि को लेकर चिंता भी बढ़ गई है. यह धमाका गोपालपुर गांव के पास एक अवैध खदान में हुआ.

और पढ़ें

घटना की जानकारी लगते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची व इलाके को सुरक्षित कर लिया. वहीं सूचना मिलने पर ओडापाड़ा तहसीलदार और मोटांगा पुलिस स्टेशन के कर्मी खदान पर पहुंचे और शुरुआती जांच शुरू की. पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया, ताकि आम लोगों के प्रवेश को रोका जा सके. साथ ही प्रभावित क्षेत्र के पास आवाजाही को भी रोक दिया गया है.

यह भी पढ़ें: पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी, वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी... छत्तीसगढ़ में हिंसक हुआ कोयला खदान विरोध प्रदर्शन

तहसीलदार और मोटांगा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज (IIC) सहित कई वरिष्ठ अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए पूरी रात मौके पर मौजूद रहे. दावा किया गया है कि धमाके के बाद खदान के अंदर मिट्टी का एक हिस्सा ढह गया था. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ढेंकनाल जिला खनन कार्यालय ने पहले 8 सितंबर, 2025 को ब्लास्टिंग की अनुमति न होने का हवाला देते हुए पट्टेदार को बंद करने का निर्देश जारी किया था. इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन करते हुए साइट पर ब्लास्टिंग जारी रही.

Advertisement

अधिकारियों ने बताया कि मजदूरों का पता लगाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि यह घटना देर रात हुई थी. फिलहाल मौके पर राहत-बचाव कार्य जारी है. वहीं स्थानीय लोग भी पट्टा खत्म होने के बाद खनन को लेकर सवाल उठा रहे हैं. हालांकि खदान का पट्टा खत्म होने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. फायर ऑफिसर ने बताया कि हमें कल रात घटना के बारे में जानकारी मिली.

आदेश मिलने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौके पर सात टीमें भेजी गईं. हमें गड्ढे में एक शरीर का हिस्सा मिला है. इतने बड़े पत्थरों को हाथ से हटाना मुश्किल है, इसलिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा. डॉग स्क्वॉड भी मौके पर पहुंच गए हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और स्थिति सामान्य होने में कुछ और समय लग सकता है. क्योंकि पत्थरों को हटाने में समय लग रहा है.

---- समाप्त ----