ओडिशा: पुश्तैनी जमीन विवाद में बेटे की हत्या, पिता ने चाकू से गोद डाला

ओडिशा के ढेंकनाल में एक पिता ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी. बताया जाता है कि पिता-पुत्र में पुश्तैनी ज़मीन को लेकर झगड़ा हुआ था. जिसके बाद पिता ने बेटे के पेट में चाकू घोंप दिया और उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान खिरोद साहू के रूप में हुई है. जिसका अपने पिता विभूति साहू के साथ लंबे समय से पारिवारिक झगड़ा चल रहा था. घटना वाले दिन खिरोद चल रहे विवाद के बारे में औपचारिक FIR दर्ज कराने के लिए कंकड़हाड़ा पुलिस स्टेशन गया था.

पुलिस स्टेशन से घर लौटने के कुछ ही देर बाद खिरोद के साथ यह हादसा हुआ. कानूनी कार्रवाई से गुस्साए विभूति साहू ने अपने बेटे पर धारदार चाकू से हमला किया. इस दौरान उसने चाकू कई बार उसे घोंप दिया. जिससे उसकी मौत हो गई. इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है. जो काफी डराने वाला है.

हमले के बाद आरोपी पिता मौके से फरार हो गया. हालांकि स्थानीय पुलिस ने तेज़ी से कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की और विभूति साहू को ढूंढ निकाला. फिलहाल उसे हिरासत में ले लिया गया है. मृतक के भाई ने बताया कि मेरा भाई सुरक्षा के लिए पुलिस के पास गया था, लेकिन लौटते ही उसे मार दिया गया. हम इस क्रूर कृत्य के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग करते हैं.

फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ मजबूत केस बनाने के लिए वायरल वीडियो फुटेज सहित सबूतों की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

