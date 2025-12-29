scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

5 साल का मासूम कड़कड़ाती ठंड में करता रहा मां-बाप के शव की रखवाली, जंगल में दोनों ने दे दी थी जान

ओडिशा के देवगढ़ जिले से एक दर्दनाक मामला सामने आया है. जहां लड़ाई के बाद दंपति ने कीटनाशक खा लिया. जिससे दंपति की मौत हो गई. वहीं साथ में मौजूद उनका 5 साल का बच्चा शव को रातभर जंगल में रखवाली करता रहा और सुबह सूरज निकलने पर राहगीरों को बुलाया.

Advertisement
X
देवगढ़ में हृदय विदारक घटना. (Photo: Representational )
देवगढ़ में हृदय विदारक घटना. (Photo: Representational )

ओडिशा के देवगढ़ जिले एक दर्दनाक मामला सामने आया है. जहां एक दंपति ने झगड़े के बाद घर लौटते समय रास्ते में एक जंगल में जाकर जहर खा लिया. जिससे पिता की मौत हो गई और मां बेहोश हो गई. वहीं साथ में मौजूद 5 वर्षीय बच्चा रातभर जंगल में पिता के शव व बेहोश मां की रखवाली करता रहा. सुबह सूरज निकलने के बाद उसने राहगीरों से मदद की मांगी. जिसके बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी.

इसके बाद बेहोश महिला को अस्पताल पहुंचाया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी के मुताबिक यह घटना ओडिशा के देवगढ़ जिले में हुई. घटना तब सामने आई जब छोटा लड़का जंगल के पास सड़क पर राहगीरों से मदद मांगता हुआ मिला. पुलिस ने बताया कि उसके माता-पिता, दुष्यंत माझी और रिंकी माझी, जो कुंढेइगोला पुलिस स्टेशन के तहत जियानंतपाली गांव के रहने वाले थे. घर लौटते समय दोनों के बीच लड़ाई हो गई. 

यह भी पढ़ें: दो साल से रिलेशनशिप में था कपल, फिर शादी के 24 घंटे के भीतर क्यों ले लिया तलाक

सम्बंधित ख़बरें

cyber fraud
70 दिनों तक घर में कैद, एक - एक हरकत पर नजर...कपल से 53 लाख की ठगी
बच्ची ने हेल्पलाइन नंबर 1090 पर फोन कर मदद मांगी.(Photo: AI-generated)
'मेरी मां ने जहर खाया है, मुझे एम्बुलेंस चाहिए...', मासूम ने बचाई मां की जान
Maoist leader Ganesh Uike killed in encounter
हिडमा से कम खूंखार नहीं था नक्सल कमांडर गणेश उईके, 23 टीमों ने जंगल में घेरकर किया एनकाउंटर
Gadchiroli Naxalites surrender
आंकड़ों में नक्सलवाद: क्या भारत में कमजोर पड़ रहा है नक्सली आंदोलन?
संबलपुर लिंचिंग मामले में इल्तिजा मुफ्ती का ट्वीट चर्चा में (Photo: Abid Bhat)
'हिन्दुस्तान नहीं, लिंचिस्तान...', ओडिशा में बंगाली मुस्लिम की हत्या पर इल्तिजा मुफ्ती का पोस्ट

जिसके बाद दोनों ने रास्ते में बाइक खड़ी कर एक किलोमीटर अंदर जंगल में जाकर कीटनाशक खा लिया. देवगढ़ के एडिशनल एसपी, धीरज चोपदार ने बताया कि कीटनाशक खाने के बाद दुष्यंत की एक घंटे के अंदर मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी रिंकी बेहोश हो गई. छोटे बेटे ने उन्हें जमीन पर पड़ा देखा. लड़का पूरी रात अपने माता-पिता की रखवाली करता रहा और सूरज निकलने के बाद सड़क पर आकर लोगों को बुलाया.

Advertisement

मां की भी हुई इलाज के दौरान मौत

ASP ने बताया कि महिला की भी बाद में पड़ोसी अंगुल जिले के छेन्दीपाड़ा अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. लेकिन बच्चा बच गया. हालांकि उसे भी उसके माता-पिता ने कीटनाशक दिया था. बच्चे की सेहत ठीक थी और शुरुआती इलाज के बाद उसे उसके दादा-दादी को सौंप दिया गया.

ASP ने बताया कि इस बात की जांच चल रही है कि दंपति के बीच किस बात पर झगड़ा हुआ और वे बाइक पर यात्रा करते समय कीटनाशक क्यों ले जा रहे थे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement