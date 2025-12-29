5 साल का मासूम कड़कड़ाती ठंड में करता रहा मां-बाप के शव की रखवाली, जंगल में दोनों ने दे दी थी जान

ओडिशा के देवगढ़ जिले एक दर्दनाक मामला सामने आया है. जहां एक दंपति ने झगड़े के बाद घर लौटते समय रास्ते में एक जंगल में जाकर जहर खा लिया. जिससे पिता की मौत हो गई और मां बेहोश हो गई. वहीं साथ में मौजूद 5 वर्षीय बच्चा रातभर जंगल में पिता के शव व बेहोश मां की रखवाली करता रहा. सुबह सूरज निकलने के बाद उसने राहगीरों से मदद की मांगी. जिसके बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी.

इसके बाद बेहोश महिला को अस्पताल पहुंचाया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी के मुताबिक यह घटना ओडिशा के देवगढ़ जिले में हुई. घटना तब सामने आई जब छोटा लड़का जंगल के पास सड़क पर राहगीरों से मदद मांगता हुआ मिला. पुलिस ने बताया कि उसके माता-पिता, दुष्यंत माझी और रिंकी माझी, जो कुंढेइगोला पुलिस स्टेशन के तहत जियानंतपाली गांव के रहने वाले थे. घर लौटते समय दोनों के बीच लड़ाई हो गई.

जिसके बाद दोनों ने रास्ते में बाइक खड़ी कर एक किलोमीटर अंदर जंगल में जाकर कीटनाशक खा लिया. देवगढ़ के एडिशनल एसपी, धीरज चोपदार ने बताया कि कीटनाशक खाने के बाद दुष्यंत की एक घंटे के अंदर मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी रिंकी बेहोश हो गई. छोटे बेटे ने उन्हें जमीन पर पड़ा देखा. लड़का पूरी रात अपने माता-पिता की रखवाली करता रहा और सूरज निकलने के बाद सड़क पर आकर लोगों को बुलाया.

मां की भी हुई इलाज के दौरान मौत

ASP ने बताया कि महिला की भी बाद में पड़ोसी अंगुल जिले के छेन्दीपाड़ा अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. लेकिन बच्चा बच गया. हालांकि उसे भी उसके माता-पिता ने कीटनाशक दिया था. बच्चे की सेहत ठीक थी और शुरुआती इलाज के बाद उसे उसके दादा-दादी को सौंप दिया गया.

ASP ने बताया कि इस बात की जांच चल रही है कि दंपति के बीच किस बात पर झगड़ा हुआ और वे बाइक पर यात्रा करते समय कीटनाशक क्यों ले जा रहे थे.

