ओडिशा: भीड़ का इंसाफ! CSC एजेंट को बिजली के खंभे से बांधकर पीटा, 50 लाख की ठगी का आरोप

ओडिशा के बालासोर से भीड़ हिंसा की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक कस्टमर सर्विस सेंटर (CSC) के एजेंट को कथित बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल फ्रॉड के आरोप में स्थानीय लोगों ने बिजली के खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा. यह घटना बालीआपाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत देउला हाट स्थित SBI कस्टमर सर्विस सेंटर की है.

घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की. काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने भीड़ से पीड़ित को छुड़ाया और सुरक्षा में लेकर थाने पहुंचाया.

लाखों की हेराफेरी का आरोप, लोगों का फूटा गुस्सा

पीड़ित की पहचान रंजन राणा के रूप में हुई है, जो पिछले कई वर्षों से देउला हाट में कस्टमर सर्विस सेंटर चला रहा था. स्थानीय लोगों का आरोप है कि राणा ने ग्राहकों की जमा राशि में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की है.

सूत्रों के अनुसार, रंजन राणा पर सैकड़ों जमाकर्ताओं से 50 लाख रुपये से अधिक की रकम गबन करने का आरोप है. इसी आरोप को लेकर स्थानीय लोग भड़क गए और उन्होंने कानून को अपने हाथ में ले लिया.

पहले भी जा चुका है जेल, बढ़ा लोगों का आक्रोश

स्थानीय सूत्रों ने बताया कि रंजन राणा पहले भी एक साइबर क्राइम मामले में गिरफ्तार हो चुका है और जेल जा चुका है. इस बात की जानकारी सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ गया.

बताया जा रहा है कि इसी कारण भीड़ ने राणा को घेर लिया, खंभे से बांधा और उसके साथ मारपीट की. घटना के दौरान मौके पर अफरा-तफरी का माहौल रहा.

इलाके में बढ़ती भीड़ हिंसा पर चिंता

गौर करने वाली बात यह है कि पिछले एक सप्ताह के भीतर यह दूसरी ऐसी घटना है, जिसमें भीड़ द्वारा लोगों को बेरहमी से पीटा गया. इससे पहले हुई एक अन्य घटना में पीड़ित की मौत की भी खबर सामने आई थी.

लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने इलाके में कानून-व्यवस्था और भीड़ हिंसा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस प्रशासन के सामने भी स्थिति को संभालना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है.

SP ने की घटना की पुष्टि, केस दर्ज नहीं

बालासोर के पुलिस अधीक्षक (SP) ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को खंभे से बांधकर पीटा है. मौके पर पहुंचने पर लोग काफी आक्रोशित थे और शुरू में पीड़ित को छोड़ने से इनकार कर रहे थे.

SP के मुताबिक, बातचीत के बाद पीड़ित को सुरक्षित छुड़ाकर थाने लाया गया है. फिलहाल न तो पीड़ित और न ही अन्य पक्षों की ओर से कोई शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस ने बताया कि पीड़ित को कुछ चोटें आई हैं और हालात सामान्य रहने पर उसे सुरक्षित घर भेज दिया जाएगा. अभी तक मामले में कोई औपचारिक केस दर्ज नहीं किया गया है और आगे की जांच का इंतजार किया जा रहा है.

