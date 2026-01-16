scorecardresearch
 
सौ ग्राम घी के लिए सास से हो गया झगड़ा... गुस्से में बहू ने खा लिया जहर, पति ने बताई पूरी कहानी

मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सौ ग्राम घी को लेकर सास-बहू के बीच झगड़ा हो गया. इस विवाद में बहू ने गुस्से में आकर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई. यह मामला इंदर थाना क्षेत्र के इमलौदी गांव का है. पुलिस का कहना है कि मृतका दो बच्चों की मां थी. वह पति के साथ सास से अलग रह रही थी.

सास से झगड़े के बाद बहू ने की खुदकुशी. (Photo: Representational)
मध्य प्रदेश के शिवपुरी से बेहद दुखद मामला सामने आया है. घरेलू विवाद के चलते एक विवाहिता ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस का कहना है कि महिला का अपनी सास के साथ सौ ग्राम घी को लेकर झगड़ा हो गया था. इसी झगड़े में उसने गुस्से में आकर खौफनाक कदम उठा लिया.

एजेंसी के अनुसार, यह मामला जिले के इंदर थाना क्षेत्र के इमलौदी का है. पुलिस का कहना है कि मृतका की पहचान सोनम जाटव के रूप में हुई है, जिसकी शादी वर्ष 2018 में हुई थी और उसके दो छोटे बच्चे हैं. 

सोनम का अपने ससुराल वालों के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी वजह से वह संयुक्त परिवार में रहते हुए भी अलग खाना बनाकर रह रही थी. गुरुवार को उसकी सास ने उससे थोड़ा सा घी मांगा. पहले तो सोनम ने घी देने से मना कर दिया, लेकिन पति धनपाल के कहने पर उसने करीब 100 ग्राम घी दे दिया.

इसके बाद धनपाल ने थोड़ा सा घी और लाकर अपनी मां को दे दिया. इस बात से सोनम बेहद गुस्सा हो गई और वह सास से झगड़ा करने लगी. सास-बहू के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर सोनम ने घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया.

यह भी पढ़ें: प्रयागराज: पूर्व IAS के बेटे ने की खुदकुशी, दो महीने पहले हुआ था प्रेम विवाह; कमरे में फंदे से लटका मिला शव

परिजनों को जब इसकी जानकारी हुई तो आनन-फानन में सोनम को पहले पचावली के एक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए शिवपुरी जिला अस्पताल रेफर किया गया. लेकिन उससे पहले ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

थाना प्रभारी दिनेश सिंह ने बताया कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. आत्महत्या के कारणों की जांच जारी है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या महिला पर किसी तरह का मानसिक दबाव या प्रताड़ना थी.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
