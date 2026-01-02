'जिंदगी की कीमत 2 लाख...', इंदौर में दूषित पानी से मौतों पर उमा भारती ने सरकार को घेरा

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में दूषित पानी पीने से मौतों का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है. मध्य प्रदेश सरकार के ताकतवर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से लेकर इंदौर के मेयर तक, मौत और मरीजों को लेकर सबके अपने आंकड़े हैं. विपक्षी पार्टियां सूबे की सरकार और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को घेर रही हैं.

वहीं, अब बीजेपी को अपने नेताओं के सवालों का भी सामना करना पड़ रहा है. बीजेपी की वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल से पोस्ट कर कहा है कि साल 2025 के अंत में इंदौर में गंदा पानी पीने से हुई मौतें हमारे प्रदेश, हमारी सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर गईं.

उन्होंने तंज करते हुए कहा कि प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर का अवॉर्ड प्राप्त करने वाले नगर में इतनी बदसूरती, गंदगी, जहर मिला पानी जो कितनी जिंदगियों को निगल गया और निगलता जा रहा है. मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है. उमा भारती ने कहा कि जिंदगी की कीमत दो लाख रुपए नहीं होती. उन्होंने कहा कि जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, वह जीवन भर दुख में डूबे रहते हैं. इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा.

उमा भारती ने पीड़ित परिवारों से माफी की मांग की और कहा कि नीचे से लेकर ऊपर तक, जो भी अपराधी हैं, उन्हें अधिकतम दंड देना होगा. उन्होंने यह भी कहा कि यह मोहन यादव की परीक्षा की घड़ी है. उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं को भी कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि इंदौर दूषित पानी के मामले में यह कौन कह रहा है कि हमारी चली नहीं.

उमा भारती ने कहा कि जब आपकी नहीं चली तो आप पद पर बैठे हुए बिसलेरी का पानी क्यों पीते रहे? उन्होंने कहा कि नहीं चली तो पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे? उमा भारती ने कहा कि ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता. ऐसे पापों का या तो प्रायश्चित होता है या दंड. गौरतलब है कि दूषित पानी पीने से इंदौर में हुई मौतों को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी मध्य प्रदेश सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा है कि इंदौर में दूषित पानी नहीं, जहर बंटा.

