उज्जैन में जेल ब्रेक... मर्डर और रेप के 3 खतरनाक कैदी फरार, पुताई करते वक्त दिया चकमा

मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की खाचरोद सब-जेल से हत्या, रेप और किडनैपिंग के आरोप में तीन कैदी फरार हो गए. उन्होंने बताया कि खाचरोद से 5 किलोमीटर दूर स्थित सब-जेल में ये तीनों सफेदी और साफ-सफाई का काम कर रहे थे, तभी वे भाग गए.

खाचरोद पुलिस स्टेशन के इंचार्ज धन सिंह नलवाया ने कहा, "जब कैदियों की गिनती की गई, तो तीनों गायब थे. जेल के कागजात में दर्ज आरोपियों के पते और ठिकानों पर छापेमारी की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. आसपास और दूसरे रास्तों पर लगे CCTV कैमरों की जांच की जा रही है, और एक लोकल मुखबिर नेटवर्क को भी एक्टिवेट कर दिया गया है."

उन्होंने तीनों की पहचान नारायण जाट (31), जिस पर POCSO एक्ट के तहत रेप का आरोप है, गोविंद (35), जिस पर हत्या का आरोप है, और गोपाल लाल (22), जिस पर किडनैपिंग और रेप का आरोप है, के रूप में की.

उज्जैन सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट मनोज साहू ने कहा कि तीनों को पकड़ने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं.

