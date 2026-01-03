scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

उज्जैन का भी पानी है दूषित? आखिर नगर निगम क्यों करा रहा मुनादी- VIDEO

दूषित पानी के सेवन में इंदौर में हुई मौतों के बाद अब उज्जैन नगर पालिका निगम भी अलर्ट हो गया है. निगम की तरफ से मुनादी करवाई जा रही और लोगों से उबालकर ही पानी पीने के लिए कहा जा रहा है.

Advertisement
X
उज्जैन मे पीने के पानी को लेकर नगर-निगम करवा रहा मुनादी. (Photo: Screengrab)
उज्जैन मे पीने के पानी को लेकर नगर-निगम करवा रहा मुनादी. (Photo: Screengrab)

दूषित पानी से इंदौर में हुई मौतों के बाद अब उज्जैन का नगर पालिका निगम भी जाग गया है. नगर निगम द्वारा शहर में मुनादी करवाई जा रही है कि नलों से आने वाले पानी को सीधे उपयोग में न लिया जाए, खासकर पेयजल के लिए. आवश्यक होने पर पानी को उबालकर या फिर छानकर प्रयोग में लें.

मुनादी में ये भी अनाउंस किया जा रहा है कि पेयजल की व्यवस्था निगम द्वारा अलग से की जा रही है. अब इस बात से तो लगता है कि उज्जैन में दूषित पानी का खतरा मंडरा रहा है. मुनादी की शुरूआत पर गौर किया जाए, तो नगर निगम खुद मान रहा है कि शहर के कुछ इलाकों में पानी के दूषित होने की संभावना पाई गई है.  

यह भी पढ़ें: दिन में सिर्फ 30 मिनट तक सप्लाई, उसमें भी तैरते कीड़े... इंदौर के भागीरथपुरा से ग्राउंड रिपोर्ट

सम्बंधित ख़बरें

संजीव श्रीवास्तव.(Photo: Screengrab)
इंदौर में दूषित पानी से मौतों पर बड़ी कार्रवाई... इंजीनियर सस्पेंड
हल्ला बोल: इंदौर में हाहाकार, सबसे स्वच्छ शहर में ऐसी नौबत क्यों?
pollution and contaminated water issues in indore
इंदौर में प्रदूषित पानी से मौतों पर क्या बोले जयराम रमेश?
Fifteen deaths due to poisonous water in Indore and political accountability
इंदौर मामले पर क्या बोले जीतू पटवारी?
भजिया को लेकर बवाल के बाद लाठीचार्ज करती पुलिस. (Photo: Screengrab)
ठंडे भजिए पर उबल पड़ा जबलपुर, सड़क पर उतरा जैन समाज... पुलिस का लाठीचार्ज

शासन के आदेश के बाद अलर्ट पर है निगम की टीम

इस मामले में निगम कमिश्नर का कहना है कि शासन से आए निर्देश के बाद पूरी टीम अलर्ट पर है. टंकियों की नियमित साफ सफाई की जा रही है. साथ ही ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि जल आपूर्ति प्लांट पर केमिकल की कमी न हो. नगर निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा का कहना है कि जन जागरण के लिए भी कहा गया है, ताकि लोग अपने खुले नल कनेक्शनों का उपयोग करने के बाद उसे बंद करें.

Advertisement

उनका कहना था कि चौड़ीकरण के मार्ग और जहां जहां समस्याएं हैं, वहां लोगों को कहा जा रहा है कि वे पानी का उपयोग उबालने के बाद ही करें. साथ ही ऐसे क्षेत्रों में पानी साफ करने के लिए दवा का भी वितरण किया जा रहा है, ताकि किसी तरह की समस्या न हो. निगम द्वारा इस बात का प्रयास भी किया जा रहा है कि गंदे पानी कि शिकायत मिलते ही उसका 24 से 48 घंटों में निदान किया जाए. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    ईरान प्रोटेस्ट लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement