महाराष्ट्र में बांस काट रहे MP के 2 मजदूरों पर बाघ का हमला, मौत; बफर जोन में काम रुका

महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में बांस काटने का काम कर रहे दो मजदूरों की अलग-अलग बाघों के हमले में मौत हो गई. घटनाएं शनिवार शाम को ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व (TATR) के बफर जोन में हुईं.

मध्य प्रदेश के मंडला जिले के शैसावी गांव के रहने वाले बुधसिंह श्यामलाल मडावी (41) की चंद्रपुर फॉरेस्ट रेंज के कंपार्टमेंट नंबर 381 में बाघ के हमले में मौत हो गई.

मध्य प्रदेश के ही सरी इलाके के प्रेमसिंह उडे (55) की कंपार्टमेंट नंबर 357 में मौत हो गई. दोनों मृतकों के परिजनों को शुरुआती मुआवजा दे दिया गया है.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से और बाघों की सक्रियता को देखते हुए पुलिस और वन विभाग ने बफर जोन में बांस काटने के काम को अस्थायी रूप से रोक दिया है. क्षेत्र के अन्य मजदूरों और आसपास के ग्रामीणों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.

