ट्रक पर वसूली के लिए चढ़ा शख्स, ड्राइवर ने कई KM तक खिड़की से लटकाए रखा; वीडियो वायरल

MP के मऊगंज जिले के हनुमना चेकपोस्ट से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे. अवैध वसूली के इरादे से ट्रक पर चढ़ना एक शख्स को इतना भारी पड़ा कि उसकी जान हलक में आ गई.

मऊगंज जिले के हनुमना बॉर्डर की घटना.(Photo:Screengrab)
मऊगंज जिले के हनुमना बॉर्डर की घटना.(Photo:Screengrab)

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर स्थित हनुमना से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. इसमें एक ट्रक ड्राइवर एक शख्स को खिड़की से लटकाकर कई किलोमीटर दूर तक ले गया. खिड़की से लटका शख्स आरटीओ का दलाल बताया जा रहा है. आरोप है कि ट्रक चालक ने अवैध वसूली से परेशान होकर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया. हालांकि, आजतकडॉनइन इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता.  

दावा किया जा रहा है कि मऊगंज में चेक पोस्ट पर एक शख्स अवैध वसूली करने ट्रक पर चढ़ गया. लेकिन ड्राइवर अपना ट्रक रोकने के बजाय उसे भगाता रहा.

इस दौरान वह शख्स ट्रक की खिड़की पर काफी दूर तक लटका रहा. वह ड्राइवर से ट्रक रोकने की गुहार लगाता रहा, लेकिन ड्राइवर लगातार कई किलोमीटर तक ट्रक भगाता रहता है. अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है. यह वीडियो किसी फिल्मी सीन की तरह नजर आ रहा है. देखें Video:- 

खास बात यह है कि इस घटनाक्रम का वीडियो ट्रक के अंदर से ही खल्लासी ने ही रिकॉर्ड किया. आरोप है कि आरटीओ नाके पर ट्रक ड्राइवर को अवैध वसूली कर लगातार परेशान किया जा रहा था. हालांकि, यह वीडियो कब का है, इसकी जानकारी नहीं हो पाई है. 

मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर जिला प्रशासन ने मामले की जांच के लिए रीवा आरटीओ को पत्र लिखा है. प्रशासन की ओर से कहा गया है कि वायरल वीडियो को लेकर तथ्यों की जांच कराई जा रही है. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

