थैंक यू पुलिस अंकल... नन्हीं छात्रा के आंसू देख पसीजा दिल, घंटों तक सीसीटीवी खंगालकर ढूंढा स्कूल बैग

MP News: पुलिस ने छात्रा को एसडीओपी कार्यालय बुलाया और सम्मान के साथ उसका बैग सौंपा. यातायात पुलिस के जवानों ने बच्ची के कंधों पर बैग टांगकर उसे घर के लिए रवाना किया.

कोचिंग से लौटते वक्त ऑटो में छूट गया था बैग.(Photo:Screengrab)
MP News: शाजापुर पुलिस का एक मानवीय और संवेदनशील चेहरा सामने आया है. शुजालपुर में पुलिस ने तीसरी कक्षा की एक छात्रा का गुम हुआ बैग ढूंढकर न केवल उसका सालभर का भविष्य बचाया, बल्कि मासूम के चेहरे पर मुस्कान भी लौटा दी. पुलिस अंकल से अपना बैग पाकर छात्रा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

जिले के शुजालपुर में कक्षा 3 की छात्रा कोचिंग से वापस आते समय सवारी ऑटो में बैठी और घर पहुंचकर पता चला कि स्कूल बैग ऑटो में ही छूट ग,। जिसके बाद बालिका परेशान हो गई और रोते-रोते बच्ची पुलिस के पास पहुंची और बताया कि उसका स्कूल बैग गुम हो गया है.

नन्ही छात्रा के आंसू देखकर पुलिस ने मामले को प्राथमिकता से लिया और बालिका के बैग को तलाशने में लग गई. पुलिस ने बालिका के कोचिंग से लेकर उसके घर के सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, कई घंटों की खोजबीन के बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा फुटेज निकालकर ऑटो को पुलिस ने ढूंढ निकाला और स्कूल बैग जब्त कर बच्ची को एसडीओपी कार्यालय बुलाकर सौंपा.

छात्रा ने मीडिया को बताया, ''बैग गुम होने से मैं परेशान हो गई थी, क्योंकि बैग में वर्क कॉपी, होमवर्क कॉपी और सालभर की कंप्लीट फेयर कॉपी भी थी. जिसकी जानकारी पुलिस अंकल दी और उन्होंने बैग लाकर दिया. उन्हें बहुत-बहुत थैंक्स.'' देखें Video:- 

SDOP निमिष देशमुख ने बताया कि बच्ची की परेशानी देख पूरी टीम ने तत्काल कार्रवाई की. पुलिस के जवानों ने बच्ची के कंधों पर बैग टांगकर उसे घर के लिए रवाना किया.

---- समाप्त ----
