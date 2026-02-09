scorecardresearch
 
'चोर को ढूंढकर इनाम दूंगा...', BJP नेता के घर से AC चोरी पर खुश हुए कांग्रेस विधायक, MP में सियासत का 'अजीब' रंग

MP News: श्योपुर कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने अपने धुर विरोधी और भाजपा के पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय के घर हुई चोरी पर अफसोस जताने के बजाय खुशी जाहिर की है. विधायक जंडेल का यह 'इनाम' वाला बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

BJP नेता के घर हुई चोरी तो खुश हुए कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल.(Photo:ITG)
मध्यप्रदेश के श्योपुर के कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने बीजेपी नेता के घर हुई चोरी को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है. अपने धुर विरोधी बीजेपी के पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय के घर हुई चोरी से विधायक जी इतने खुश हैं कि अब उस चोर को ढूंढकर 'इनाम' देने की बात कह रहे हैं. कानून-व्यवस्था पर तंज कसते-कसते विधायक बाबू जंडेल ने चोर को 'धन्यवाद' कह दिया.

दरअसल, बीते गुरुवार की अल सुबह कोतवाली थाने के सामने स्थित भाजपा के पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय के घर तड़के हुई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

घर से AC का आउटडोर यूनिट अज्ञात चोर चुरा ले गया. चोरी की घटना की जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं रहा और उन्होंने भाजपा नेता के यहां चोरी करने वाले चोर को ही धन्यवाद दे डाला. इतना ही नहीं, कांग्रेस विधायक ने यहां तक कह दिया कि ऐसे चोर को तो वह इनाम देंगे. देखें VIDEO:- 

पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय ने इसे मामूली बात कह मीडिया से बात करने से मना कर दिया लेकिन उनके घर पर काम करने वाले कर्मी रामू सुमन का कहना है कि रात को अज्ञात चोरों ने घर के पीछे से घुसकर चोरों ने घटना अंजाम दिया है. मेरी ड्यूटी खत्म हो गई थी. इसके बाद देर रात चोरी हुई है. उधर पूर्व विधायक के आवेदन पर कोतवाली पुलिस अज्ञात चोर की पतारसी में जुट गई है.

---- समाप्त ----
    Advertisement