MP में इंसानियत शर्मसार! अस्पताल की लापरवाही से नवजात की हुई मौत तो टूट गया पिता, सड़क किनारे ही कर दिया अंतिम संस्कार

सीहोर जिले से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक पिता ने नवजात बच्ची का सड़क किनारे ही अंतिम संस्कार कर दिया. जिसका किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

नवजात का पिता ने सड़क किनारे किया अंतिम संस्कार. (Photo: Screengrab)
मध्य प्रदेश के सीहोर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. जहां एक बेबस पिता ने सड़क किनारे ही अपनी नवजात बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया. जिसका वीडियो अब सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना का वीडियो 6 जनवरी का है. 

जानकारी के अनुसार संतोष जाट की पत्नी ममता जाट को 30 दिसंबर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 2 जनवरी 2026 की रात 2:22 बजे महिला ने एक प्री-मैच्योर बच्ची को जन्म दिया, जिसका वजन मात्र 900 ग्राम था. गंभीर हालत में शिशु को एसएनसीयू में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान 5 जनवरी दोपहर 3:30 बजे उसकी मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: बिहार: अस्पताल के बाहर कचरे में नवजात का शव फेंक गई महिला, नोंचने लगे कुत्ते

अस्पताल से शव घर ले जाते समय पिता ने किया अंतिम संस्कार

मासूम की मौत के बाद पिता संतोष जाट ने जिला अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए और अस्पताल के सामने सड़क पर बैठ गया. वहीं काफी मशक्कत के बाद संतोष को सड़क से हटाया गया. जिसके बाद लाचार बेबस पिता ने अस्पताल की व्यवस्थाओं से आहत होकर घर ले जाते वक्त अपनी बच्ची का सड़क किनारे ही अंतिम संस्कार कर दिया.

मामले में जिला अस्पताल के सीएस ने बताया कि नवजात प्रीमेच्योर था, उसके पिता को घर तक जाने की शव वाहन की व्यवस्था भी कराई गई थी. लेकिन वह शव वाहन में नहीं गया. अस्पताल की ओर से कोई लापरवाही नहीं की गई है. फिलहाल अस्पताल प्रशासन का जो भी कहना हो, लेकिन इस घटना ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं. 

---- समाप्त ----
