MP: धर्मांतरण के आरोपी जब्बार खान के घर पर चला मोहन सरकार का बुलडोजर, पत्नी ताहिरा के खिलाफ भी FIR, एक पुलिसकर्मी भी सस्पेंड

MP News: सीहोर के चांडकपुरी इलाके में धर्मांतरण के आरोपी जब्बार खान के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई. नगर पालिका ने नोटिस दिया था, मियाद खत्म होने पर डिमोलिशन शुरू हो गया. आरोपी जब्बार खान और उसकी पत्नी पर बीते दिनों पुलिस ने धर्मांतरण की धाराओं में मामला दर्ज किया था.
दरअसल, बीते 18 अगस्त को शहर के चांडकपुरी क्षेत्र में एक घर से धर्मांतरण की सूचना पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने छापेमारी की थी. इस दौरान पाया गया कि घर में प्रार्थना सभा हो रही थी, जहां कुछ लोग मौजूद थे. छापे में ईसाई धर्म से जुड़ी किताबें और बाइबिल भी मिली थी. छापेमारी के दौरान मौजूद लोग, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों के बीच जमकर तकरार हुई थी.
सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए धर्मांतरण का मामला दर्ज कर लिया था. इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी घर में मौजूद था, जिसे सस्पेंड कर दिया गया था.
आरोपी जब्बार और उसकी पत्नी ताहिरा खान के खिलाफ मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत अपराध घटित करना पाया गया था. धर्मांतरण कराने वाले आरोपी जब्बार को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था.
अब सोमवार को आरोपी जब्बार के मकान की अवैध रूप से बनी पहली मंजिल को बुलडोजर से गिराया जा रहा है. इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे और जमकर नारेबाजी हुई.